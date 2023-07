L’étiquette d’indication géographique fait grimper le prix mondial du safran du Cachemire

Shivam a commencé sa carrière d'analyste financier à Mumbai, où il analysait les données sur l'inflation et rédigeait des… lire la suite

Le safran du Cachemire (connu sous le nom de « kesar » dans une grande partie de l’Inde) est sans aucun doute l’un des vrais délices de la vie.

Fleurs d’un violet foncé incomparable; l’arôme enivrant des vastes champs ensoleillés ; et la saveur enchanteresse des riches cordes dorées emblématiques de la récolte récoltée, ont conféré une réputation sacrée au kesar du Cachemire.

Cultivée à une altitude de 1 600 m à 1 800 m au-dessus du niveau de la mer, l’épice a été profondément liée au Cachemire traditionnel et à de nombreux autres styles de cuisine indienne.

Depuis très loin dans le passé, il a également été largement utilisé pour ses propriétés thérapeutiques en tant qu’antioxydant et anti-inflammatoire.

Aussi tranquille que puisse paraître l’image d’acres interminables d’«or rouge», le marché mondial de l’épice la plus précieuse au monde s’est avéré considérablement plus turbulent.

Concurrence internationale et sort des agriculteurs locaux

Bien que la saveur terreuse, douce-amère et subtile du kesar du Cachemire ait trouvé des clients adorateurs aux États-Unis, au Canada et en Europe, sa position aurait été assiégée par l’assaut de produits déguisés en provenance de l’État le plus au nord de l’Inde.

Selon un rapport de Sutanuka Ghosal, rédacteur en chef de The Economic Times, Irfan Kungwani, le propriétaire de Data Kesar a confirmé,

Le safran d’Iran a créé beaucoup de problèmes sur les marchés mondiaux du safran indien. Il était vendu comme safran du Cachemire.

En conséquence, les agriculteurs indiens se sont battus dans une bataille acharnée contre une surabondance écrasante de produits de marque Cachemire, entraînant une baisse artificielle des prix du marché.

Couplé à d’autres facteurs tels que les « stress biotiques et abiotiques » et les inadéquations d’humidité, le rapport avantages-coûts a eu un impact sur les opérations en amont, entraînant une baisse de la productivité, une baisse continue de la superficie et d’autres effets d’entraînement indésirables.

Cette baisse constante de la zone de culture n’est pas un phénomène nouveau, le gouvernement indien notant que la culture du kesar avait diminué de plus d’un tiers, passant de 5 707 hectares en 1996-97 à 3 785 hectares en 2010-11.

Faisant le point sur la menace existentielle qui pèse sur l’industrie, le gouvernement indien et les autorités publiques locales ont mis en place des mesures de soutien pour à la fois protéger les agriculteurs et différencier la récolte dorée sur la scène mondiale.

Étiquette d’indication géographique (IG)

En 2020, un moment décisif a émergé lorsque le gouvernement central a émis une étiquette d’indicateur géographique pour la culture du Cachemire en raison de sa réputation exceptionnelle et de ses caractéristiques uniques.

Le label IG distinguait les produits originaires du Cachemire de la concurrence et augmentait sa visibilité sur la scène mondiale.

À son tour, cela a permis aux agriculteurs et aux fournisseurs de rechercher une rémunération plus élevée.

En outre, Ashraf Wani de India Today s’attend à ce que cette décision mette fin à la falsification sur le marché international.

Pour soutenir davantage le secteur, le premier Spice Park de haute technologie a été créé dans le district de Pampore au Jammu-et-Cachemire, qui offrait des services de tests scientifiques, de tri, d’emballage et de contrôle de la qualité.

Altaf Ajaz Andrabi, directeur du département de l’agriculture du Cachemire, a noté,

De la cueillette des fleurs au e-marketing, toutes les installations sont disponibles dans ce parc sous un même toit… La balise GI est également une autre plume dans le chapeau.

Cependant, pas plus tard qu’en 2022, compte tenu de la concurrence de produits mal étiquetés, le kesar du Cachemire avait encore du mal à trouver ses marques, rapportant environ 2 lakh ₹ (~ 2 421 $) le kilogramme.

Pourtant, les efforts soutenus des décideurs politiques, des responsables gouvernementaux et des agriculteurs locaux semblent désormais porter leurs fruits.

Comme on l’avait largement anticipé, les marchés internationaux semblent accorder une grande valeur au kesar authentique du Cachemire, avec des prix qui explosent de 63 % pour atteindre 3,25 lakh ₹ (~ 3 933 $) le kilogramme en une seule année.

Ghosal ajouté,

… la récolte du Cachemire est clairement considérée comme le véritable article… scénarisant un renouveau.

En outre, selon le rapport, 10 g de safran du Cachemire rapporteraient désormais l’équivalent de 47 g d’ argent.

Et après?

Dans les années à venir, les autorités indiennes cherchent à augmenter d’environ 50 % les volumes annuels totaux récoltés par rapport aux 18 tonnes actuelles.

Avec l’introduction de l’étiquette IG, la demande de kesar du Cachemire a connu une augmentation significative, tandis que la productivité agricole s’est également considérablement améliorée grâce à de nouveaux investissements, garantissant une source de revenus inestimable pour les agriculteurs locaux du Cachemire.