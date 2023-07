Standard Chartered : Bitcoin pourrait atteindre 50 000 $ cette année

Standard Chartered, un géant financier mondial, affirme que le prix du Bitcoin (BTC) pourrait atteindre 50 000 dollars cette année. Plus que cela, les analystes de la banque suggèrent que la valeur de la crypto-monnaie de référence pourrait grimper à 120 000 dollars en 2024.

Une note publiée par la banque lundi, telle que rapportée par Reuters, note également que les gains potentiels à succès pourraient voir les mineurs accumuler d’énormes quantités de pièces.

Standard Chartered a publié une note de prévision des prix BTC en avril dans laquelle ses analystes ont tracé une hausse possible à 100 000 $ d’ici la fin de 2024. Parmi les bases clés de cette prévision, il y avait que le marché voyait la fin de l’hiver crypto.

Geoff Kendrick, l’un des meilleurs analystes FX de la banque, affirme que la prédiction a maintenant un potentiel de 20% de hausse. L’analyste note que l’augmentation de la rentabilité signifie une réduction des ventes, car les mineurs maintiennent des entrées de trésorerie. La réduction de l’offre nette pourrait catalyser de nouvelles actions d’évasion à mesure que de plus en plus de personnes achètent du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin au milieu de l’adoption mondiale

La prévision du prix du bitcoin de la banque intervient alors que la principale crypto-monnaie a continué à osciller autour de 30 000 $. Les perspectives au cours des dernières semaines ont été positives pour BTC, en particulier avec le retournement haussier du sentiment du marché suite au dépôt par le titan de la gestion d’actifs BlackRock d’un ETF Bitcoin au comptant.

Les commentaires du PDG de la société, Larry Fink, selon lesquels la crypto-monnaie était désormais un actif international et l’or numérique ont également contribué à tirer les taureaux. Au milieu de cela, il y a l’adoption croissante de BTC parmi les investisseurs institutionnels. Alors que les avoirs de MicroStrategy sont les plus importants d’une société cotée en bourse à 150 000 BTC, les données montrent que de plus en plus d’institutions achètent la crypto-monnaie.

En effet, Invezz a récemment souligné le fait qu’à mesure que les investisseurs institutionnels achètent, l’offre sur les bourses diminue.