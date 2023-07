Le cours de l’action Yes Bank est-il un achat avant les résultats trimestriels ?

Le cours de l’action Yes Bank (NSE : YESBANK) a connu une forte reprise au cours des derniers mois, les investisseurs achetant la baisse de l’action. Le titre a bondi à ₹ 18 cette semaine, le plus haut niveau depuis le 3 mars de cette année. Au total, les actions de la banque indienne à moyenne capitalisation ont bondi de plus de 20 % par rapport au point le plus bas de cette année.

Oui Le redressement bancaire se poursuit

Yes Bank a mis en œuvre une stratégie de redressement après que la société a failli s’effondrer en 2020. La banque a vendu ses dettes les plus toxiques à JC Flowers, une société de capital-investissement de premier plan.

En outre, Yes Bank a levé des capitaux supplémentaires auprès de Carlyle Group et Advent, deux des plus grandes sociétés de capital-investissement. Les deux sociétés de capital-investissement comptent désormais parmi les principaux actionnaires de la société.

La stratégie de redressement s’est poursuivie le mois dernier lorsque Yes Bank a annoncé qu’elle lèverait 305 millions de dollars en vendant des titres de créance. La société espère utiliser ces fonds pour renforcer son bilan et poursuivre sa croissance.

La stratégie de redressement de Yes Bank prendra un certain temps, comme l’ont montré les résultats les plus récents. Le rapport a montré que le bénéfice net de Yes Bank est passé de 367,46 crores à 202,4 crores ₹ au dernier trimestre. La société a imputé la faible performance à la hausse des provisions pour prêts.

Les analystes et les investisseurs sont plus optimistes à l’égard des grandes banques indiennes que des institutions à petite capitalisation comme Yes Bank. Cela explique pourquoi Yes Bank a sous-performé ses homologues bancaires à grande capitalisation comme ICICI, HDFC et State Bank of India (SBI).

Actions bancaires vs grandes banques

Pour l’avenir, YES Bank publiera les derniers résultats le 20 juillet. Avant cela, l’accent sera mis sur les banques américaines comme JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo.

Prévision du cours de l’action Yes Bank

Graphique OUI par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Yes Bank a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a bondi de plus de 20 % par rapport au niveau le plus bas cette année. Les actions ont formé un canal ascendant représenté en vert.

Le titre est passé au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Il s’est également déplacé vers le côté supérieur du canal ascendant représenté en vert. Le MACD est dans une forte tendance à la hausse depuis février de cette année.

Par conséquent, le titre continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le niveau de résistance clé à 18,50 ₹, le point le plus élevé de mars. Le scénario alternatif est celui où les actions chutent vers le bas du canal à ₹ 16.