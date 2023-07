Le PII de mai en Inde signale une activité d’usine saine et un consommateur qui se redresse

La croissance de l’IIP (indice de la production industrielle) de l’Inde a atteint un sommet sur trois mois de 5,2 % en glissement annuel en mai 2023, après une performance stable dans les secteurs de l’extraction minière, de la fabrication et de l’électricité.

Il s’agit d’une forte modération par rapport à 19,7 % il y a un an, mais s’est améliorée par rapport à 4,5 % en avril 2023.

Cependant, les chiffres annuels doivent être interprétés avec prudence étant donné que le pic soudain de mai 2022 était une anomalie due à l’effet de base post-covid.

L’amélioration de la production d’électricité a marqué la première lecture positive en deux mois, ajoutant à l’optimisme du marché.

Source: MOSPI, GOI

Répartition sectorielle

Après s’être modéré en mars 2023, le secteur manufacturier a continué d’afficher une dynamique positive, passant de 4,9 % en glissement annuel en avril 2023 à 5,7 % dans le dernier tirage.

Au sein du secteur manufacturier, la composante des métaux de base a affiché une solide performance, augmentant à un taux annuel de 9,6 % en mai 2023.

Bien que la production minière ait diminué par rapport à ses sommets de l’année en cours de 9 % en janvier 2023, le secteur continue d’afficher une croissance robuste, atteignant 6,4 % en mai 2023, contre 5,1 % en avril 2023 et 11,2 % en mai 2022.

La production d’électricité a légèrement augmenté de 0,9 % après avoir affiché des baisses au cours des deux mois précédents.

Il s’agit d’une évolution positive même si l’amélioration s’est fortement modérée par rapport à 23,5 % en glissement annuel en mai 2022, qui a de nouveau été largement influencée par les circonstances inhabituelles entourant la crise sanitaire mondiale.

Classification basée sur l’utilisation

Dans l’ensemble, les biens primaires se sont globalement modérés en 2023, atteignant un sommet de 9,8 % en janvier 2023 et un creux de 1,9 % en avril 2023.

Cependant, la catégorie a connu une augmentation ferme à 3,5 % en glissement annuel dans le dernier rapport.

En raison de l’accent renouvelé sur les dépenses en capital par les décideurs politiques et le gouvernement central, les biens d’équipement et les infrastructures ont augmenté en mai 2023, même si ces dernières sont passées de 15 % en glissement annuel le mois précédent à 14 % en glissement annuel.

Les biens d’équipement ont fortement rebondi, passant à 8,2% en GA contre 4,6% en GA le mois précédent, mais toujours en dessous de 9,1% en mars 2023.

Cette catégorie était en baisse par rapport à une augmentation anormalement élevée de 53,3 % en glissement annuel en mai 2022.

Biens de consommation

Le résultat le plus significatif est celui du segment des consommateurs, qui se répartit entre les biens durables et non durables.

Les biens de consommation durables ont augmenté de 1,1 %, affichant un résultat positif pour la première fois en six mois.

Cela a considérablement stimulé le sentiment de l’industrie et est de bon augure pour la production future des usines.

La catégorie des biens de consommation non durables a continué de connaître une croissance solide, la production ayant augmenté de 7,6 %, bien qu’il s’agisse d’une modération par rapport à 10,8 % en avril 2023.

Cependant, cela reste significatif, car il s’agissait du deuxième mois consécutif de forte croissance étant donné que le secteur des biens de consommation non durables s’était soudainement contracté de 12,5 % en glissement annuel en février 2023 à -2,7 % en mars 2023.

Cela dit, le récent indice primaire du sentiment des consommateurs (PCSI) Refinitiv-Ipsos India publié fin juin s’est affaibli de 2,6 %.

Remarques finales

L’industrie minière et manufacturière ont été les principaux moteurs de l’amélioration de la PEG.

La PII avait glissé à 1,7 % sur un an en mars 2023, ce qui suggère qu’avec deux mois consécutifs de croissance à 4,5 % sur un an et 5,2 % sur un an, tout danger immédiat d’un ralentissement industriel prolongé a probablement été écarté.

Cependant, la demande d’exportation reste plus faible que la normale, compte tenu du ralentissement de la croissance mondiale et d’une politique monétaire largement agressive dans plusieurs pays partenaires.

Cette évolution est atténuée par les premiers signes d’un redressement de la demande intérieure des consommateurs, qui aura à son tour des effets d’entraînement positifs sur l’activité industrielle future.

En outre, la décision de la Reserve Bank of India de suspendre le resserrement pourrait continuer à s’avérer bénéfique pour les investissements en capital.

Enfin, pour soutenir la reprise de la production industrielle , les responsables du gouvernement indien travaillent sur une série de mesures politiques visant à améliorer l’inclusion financière, à faciliter un accès plus approfondi aux marchés de la dette et à permettre aux micro, petites et moyennes entreprises de tirer parti de sources de capitaux nouvelles et innovantes.

