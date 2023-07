Prévision USD/JPY : est-il prudent d’acheter la baisse ?

Le taux de change USD/JPY est sur la bonne voie pour la pire performance hebdomadaire depuis janvier, l’indice du dollar américain (DXY) continuant de baisser. La paire a chuté au cours des six derniers jours consécutifs et se négocie désormais au niveau le plus bas depuis le 24 mai. Au total, la paire a chuté de plus de 4,5% par rapport à son plus haut niveau cette année.

Feuillets d’indexation DXY

Copy link to section

Le prix USD/JPY a continué de reculer après une série de chiffres économiques faibles en provenance des États-Unis. Vendredi, les chiffres économiques ont révélé que le marché du travail se ramollissait. L’économie a créé plus de 209 000 emplois au cours du mois, ce qui est inférieur à l’estimation médiane de 230 000.

Un autre rapport publié mercredi a révélé que l’inflation du pays suivait une tendance à la baisse. L’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 4,1 % en mai à 3,0 % en juin. Si cette tendance se poursuit, cela signifie que l’IPC global tombera à l’objectif de 2,0 % de la Fed dans les mois à venir.

Le risque pour la Fed est que l’ inflation américaine passe sous zéro en début d’année. Une telle décision verra probablement la banque annuler certaines des récentes hausses de taux dans le but de stimuler l’inflation et de stimuler la croissance économique.

https://www.youtube.com/watch?v=cu3BDfGU3j4

La plupart des analystes s’attendent maintenant à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt de 0,25 % ce mois-ci, suivie d’une pause prolongée.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur important pour le prix USD/JPY sera les décisions de taux d’intérêt de la BoJ et de la Fed ce mois-ci. La Fed conclura sa réunion le 26 juillet suivie de la réunion de la BoJ le 28 juillet.

Je soupçonne que la BoJ laissera les taux d’intérêt inchangés et maintiendra un ton accommodant puisque l’inflation dans le pays est également en baisse. Dans une note, les analystes d’ING ont déclaré :

“En bref, alors, ce mouvement USD/JPY semble tiré par le secteur privé et non public (c’est-à-dire pas d’intervention) et quelque chose comme 138,25 ressemble à un objectif à court terme pour USD/JPY.”

Prévisions USD/JPY

Copy link to section

Graphique USDJPY par TradingView

Le taux de change USD/JPY a connu une forte tendance baissière au cours des dernières semaines. Il a réussi à passer sous le canal ascendant représenté en vert. De plus, il est passé sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Plus important encore, la paire a retesté le niveau de support important à 137,80, le plus haut niveau du 8 mars. L’indice de force relative (RSI) s’est rapproché du niveau de survente. Par conséquent, je soupçonne que la vente va commencer à se modérer et à retester le côté inférieur du canal.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.