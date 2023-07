USD/MXN : le peso fait quelque chose qu’il n’a pas fait depuis des décennies

Le peso mexicain a continué de briller cette année alors que son grand retour se poursuit. Le prix USD/MXN a plongé à son plus bas niveau depuis 2015, ce qui signifie qu’il a plongé de plus de 30 % par rapport à son plus haut niveau en 2020. Plus important encore, le peso a augmenté au cours des sept derniers mois consécutifs pour la première fois depuis des décennies.

Le rallye du peso mexicain se poursuit

Le peso mexicain a été l’une des devises les plus performantes cette année. Cette force s’est poursuivie ce mois-ci après que les États-Unis ont publié des emplois et une inflation faibles. Vendredi, les données ont montré que l’économie américaine a créé plus de 209 000 emplois en juin, ce qui est inférieur à l’estimation médiane de 230 000.

Le rapport sur l’emploi a montré que le marché du travail, bien que solide, a commencé à s’assouplir au cours des derniers mois. Un autre rapport a révélé que l’indice des prix à la consommation (IPC) américain a continué de baisser le mois dernier.

L’IPC global a chuté à 3,0 % tandis que l’IPC de base qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils est tombé à 4,8 %. Par conséquent, ma modélisation montre que l’inflation principale se déplacera vers l’objectif de 2,0 % de la Fed d’ici décembre. Tous ces chiffres ont contribué à faire passer l’indice du dollar américain (DXY) en dessous de 100 $.

La paire USD/MXN s’est également effondrée à cause des actions de la banque centrale du Mexique. Banxico a été très belliciste au cours des derniers mois. Il a commencé à augmenter les taux d’intérêt en juin 2021 lorsqu’il a augmenté les taux de 0,25 %.

Depuis lors, la banque a relevé ses taux de 4,25 % à 11,25 % actuellement. Elle a laissé les taux d’intérêt inchangés à ce niveau au cours des trois derniers mois consécutifs et les analystes pensent que la banque commencera à les réduire plus tard cette année.

La force du peso mexicain a contribué à modérer l’ inflation du pays. Les données publiées la semaine dernière ont montré que l’inflation globale était tombée à 5 % en juin.

Prévisions USD/MXN

Le graphique mensuel montre que le taux de change USD/ MXN est en forte chute libre depuis 2020. Il a maintenant chuté au cours des sept derniers mois. En juin, la paire est passée sous le niveau de support important à 17,44, le niveau le plus bas du 3 juillet.

Le prix USD.MXN est passé sous les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) a dérivé vers le bas. Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour la paire est plus bas, le prochain niveau à surveiller étant à 16.