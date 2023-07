Un expert dit que « l’IA est la nouvelle révolution industrielle » – est-ce que Shiba Memu en profitera ?

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

L’intelligence artificielle a vraiment été une aubaine pour le S&P 500 qui est maintenant en hausse d’environ 18 % depuis le début de l’année. Cependant, beaucoup pensent que la technologie émergente n’en est qu’à ses débuts.

Un expert partage son point de vue sur l’IA

Reid Hoffman – le co-fondateur d’Inflection AI s’attend à ce que les effets de l’apprentissage automatique et du traitement du langage naturel se propagent éventuellement dans tous les secteurs et industries. Dans une récente interview avec CNBC, il a déclaré :

L’IA est la nouvelle révolution industrielle, la révolution cognitive. La bonne nouvelle est que l’IA peut faire partie de la solution. Ce que nous devrions souhaiter, c’est que l’IA aide tout le monde dans tout ce qu’il fait.

L’intelligence artificielle représente déjà un marché de 200 milliards $. Selon Statista, ce chiffre sera multiplié par dix d’ici la fin de la décennie pour atteindre près de 2 000 milliards $.

Il est concevable que l’attention croissante et la croissance rapide de l’IA qui en résulte bénéficieront non seulement aux noms conventionnels, mais également aux projets prometteurs comme Shiba Memu.

Une brève introduction sur Shiba Memu

Shiba Memu est une plate-forme basée sur la blockchain qui s’est engagée à tirer parti de l’intelligence artificielle pour créer une solution marketing.

Ce qui distingue ce réseau cryptographique de ses pairs, c’est l’autosuffisance. Shiba Memu s’appuie sur l’IA non seulement pour créer du contenu promotionnel pour lui-même, mais également pour le commercialiser sur Internet.

Dans l’ensemble, la plate-forme basée sur la blockchain peut à elle seule « faire le travail de 100 agences de marketing », selon le livre blanc présent sur son site Web.

Plus important encore, Shiba Memu est alimenté par son propre jeton mème natif – SHMU. Contrairement à une pièce de monnaie moyenne ordinaire, son prix n’est pas entièrement à la merci des cycles de battage médiatique à court terme.

SHMU vise à se positionner dans l’intelligence artificielle pour créer un attrait à long terme.

Vaut-il la peine d’investir dans Shiba Memu (SHMU) ?

Le jeton mème d’IA est actuellement en vente dans une prévente qui durera huit semaines.

En une semaine environ seulement, Shiba Memu a vendu plus de 28 millions de jetons au total pour lever 0,86 million $, ce qui suggère une demande solide pour SHMU et crée une image plutôt rose pour ses premiers investisseurs.

Notez que la crypto-monnaie vise à capitaliser sur la croissance rapide du marché des jetons mème qui est passé de 0 $ en 2020 à plus de 20 milliards $ au premier trimestre de 2022. Mais la meilleure partie est que le prix du Shiba Memu augmente chaque jour. Il coûte 0,0131 $ à l’écriture et continuera de gagner 0,000225 $ par jour jusqu’à ce qu’il atteigne 0,0244 $.

SHMU devrait être mis en ligne sur son premier échange de crypto-monnaies au troisième trimestre de cette année. C’est important étant donné qu’une inscription a tendance à être un vent arrière significatif pour les jetons cryptographiques.

Shiba Memu lancera également son tableau de bord d’IA au début de l’année prochaine via lequel il recueillera les commentaires de la communauté pour réinventer ses stratégies marketing. Si votre proposition d’amélioration est acceptée, vous recevrez en retour des jetons SHMU supplémentaires – une autre façon pour vous de gagner de l’argent.

SHMU pourrait bénéficier d’une reprise du marché des crypto-monnaies

En plus de profiter de la croissance rapide des marchés de l’intelligence artificielle et des pièces de monnaie mèmes, Shiba Memu pourrait également bénéficier d’une reprise continue du marché des crypto-monnaies.

Plus tôt cette semaine, un juge américain a remis une victoire à Ripple dans son procès de longue date qui l’oppose à la SEC, jugeant que son jeton « XRP » n’est pas une sécurité (en savoir plus). Beaucoup ont qualifié la nouvelle de gain énorme pour le secteur des crypto-monnaies dans son ensemble.

XRP a presque doublé de valeur suite à la décision du tribunal tandis que Bitcoin et Ethereum ont également atteint de nouveaux sommets.

En plus de cela, le Financial Times a confirmé jeudi que le premier ETF au comptant de Bitcoin d’Europe devrait être mis en ligne plus tard cette année. Les gestionnaires d’actifs, dont BlackRock, attendent actuellement l’approbation d’un fonds négocié en bourse Bitcoin aux États-Unis, qui devrait constituer un autre avantage important pour le marché des crypto-monnaies.

Enfin, les investisseurs pourraient de plus en plus revenir aux transactions à risque, y compris les actifs cryptographiques, alors que la Réserve fédérale américaine met fin à son cycle de hausse des taux. Tous ces développements réunis pourraient contribuer à dynamiser davantage le marché des crypto-monnaies et, en son sein, Shiba Memu également.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.