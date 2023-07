Le rallye de l’indice DAX s’est essoufflé alors que l’attention se tourne vers la BCE et la Fed

L’indice DAX a effacé la plupart des pertes subies plus tôt ce mois-ci alors que la saison des résultats commence. Il s’échangeait à 16 000 € lundi, environ 4 % au-dessus du niveau le plus bas de ce mois-ci. Au total, l’indice a bondi de plus de 35 % par rapport à son plus bas niveau de 2022.

Les actions allemandes sont en perte de vitesse

Copy link to section

L’indice DAX 40 a bien commencé l’année alors que les perspectives de l’économie allemande se sont améliorées. Il a atteint un niveau record de 16 424 € en juin, alors que la plupart des électeurs ont bondi. Ce rallye a été généralisé, la plupart des électeurs étant dans le vert.

Rheinmetall, l’un des principaux fournisseurs de l’industrie de la défense, est devenue l’entreprise la plus performante de l’indice DAX cette année. Il a bondi de plus de 40% alors que l’Allemagne s’efforce d’augmenter ses dépenses de défense.

Le cours de l’action Adidas a grimpé de plus de 35% alors que la société s’éloigne de la controverse. Il a récemment mis fin à son partenariat avec Kanye West qui rapportait plus d’un milliard de dollars de ventes chaque année. Malgré cela, les analystes s’attendent à ce que la société réalise davantage de ventes organiques cette année.

Les autres sociétés les plus performantes de l’indice DAX 40 sont Heidelbergcement, Infineon, SAP, Covestro, Deutsche Post et BMW, entre autres. Toutes ces actions ont bondi de plus de 30% cette année.

Les principaux retardataires de l’indice sont Merck, Sartorium, Zalando, Vonovia, Siemens Energy et Deutsche Bank.

Pendant ce temps, certains signes indiquent que les investisseurs deviennent prudents à l’égard des actions européennes. Selon le FT, les investisseurs achètent des options de vente sur des actions européennes. Une option de vente offre une certaine assurance contre la baisse des prix. Dans une note, un analyste de Bank of America a déclaré :

« Les gens sont inconfortablement longs [Europe]. Ils sont longs parce qu’ils ont besoin de participer, mais la conviction fondamentale n’est pas là. Personne ne veut chasser ce marché si près de son sommet.

Le prochain catalyseur clé pour l’indice DAX viendra la semaine prochaine lorsque la Fed et la Banque centrale européenne (BCE) rendront leurs décisions sur les taux.

Prévision de l’indice DAX

Copy link to section

Le DAX allemand a atteint un sommet historique de 16 424 € en juin. Il est maintenant en mode de consolidation alors que les investisseurs commencent à prendre des bénéfices. L’indice s’est déplacé légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Il s’est également déplacé au-dessus de la ligne de tendance ascendante qui relie les niveaux les plus bas depuis décembre de l’année dernière. Par conséquent, à ce stade, les perspectives de l’indice sont neutres. Plus de hausse sera confirmée si le prix dépasse son niveau record.