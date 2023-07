Les actions de Barclays, Lloyds, NatWest et HSBC augmentent alors que les bénéfices des banques américaines augmentent

Les actions bancaires britanniques se sont bien comportées cette semaine, les investisseurs se concentrant sur la saison des bénéfices en cours aux États-Unis. Le cours de l’action Lloyds a bondi de 1,90 % mardi tandis que Barclays, HSBC et NatWest ont augmenté de plus de 1,50 %. Toutes ces actions ont augmenté au cours des trois derniers jours de marché consécutifs.

Saison des résultats des banques américaines

Les géants bancaires américains ont publié de solides résultats financiers ces derniers jours. Vendredi, JP Morgan, le plus grand groupe bancaire au monde, a déclaré que son chiffre d’affaires avait bondi de 34,5% au deuxième trimestre à 41,3 milliards de dollars. Comme je l’écrivais ici , le bénéfice net de l’entreprise a atteint plus de 13,3 milliards de dollars.

Wells Fargo, une autre banque américaine, a également publié des résultats meilleurs que les estimations. Son revenu net d’intérêts a augmenté de 29 % tandis que ses revenus ont bondi de 20,6 % pour atteindre plus de 20,53 milliards de dollars.

Les revenus de Bank of America ont augmenté de 2,9% à 25,2 milliards de dollars tandis que son revenu net d’intérêts a augmenté de 14% à 14,2 milliards de dollars. D’autres banques américaines comme Morgan Stanley et Charles Schwab ont publié de bons résultats.

En conséquence, la plupart des actions des banques américaines ont fortement bondi cette semaine, les investisseurs anticipant davantage de rendements au cours des deux prochains trimestres. L’ETF Invesco KBW Bank étroitement surveillé a augmenté de plus de 3% mardi.

Bénéfices des banques britanniques à venir

Plus de banques américaines publieront leurs résultats plus tard cette semaine. Goldman Sachs, US Bancorp et M&T Bank publieront leurs résultats mercredi. Les analystes se concentreront sur la performance de Goldman Sachs en difficulté. Les activités de consommation et de banque d’investissement de la société ont connu des difficultés ces derniers temps.

Les banques britanniques n’ont pas encore publié leurs résultats financiers. Historiquement, ces entreprises ont tendance à réagir aux performances de leurs homologues américaines. Dans la plupart des périodes, les actions des banques britanniques reculent lorsque les entreprises américaines publient de faibles résultats.

Il convient de noter que les actions américaines et britanniques sont très différentes. Des entreprises comme Bank of America, Morgan Stanley et JP Morgan sont plus diversifiées dans des domaines tels que la consommation, la banque d’investissement et la gestion de patrimoine. Les banques britanniques, quant à elles, se concentrent principalement sur les services bancaires de détail et commerciaux.

Ces entreprises publieront leurs résultats la semaine prochaine et début août. Lloyds Bank livrera ses résultats semestriels le 26 juillet tandis que Barclays les publiera le 27. Les résultats de Natwest seront publiés le 28 juillet tandis que ceux de HSBC seront publiés le 1er août.