L’indice CAC 40 est-il un achat dans un contexte de ralentissement en Europe et en Chine ?

L’indice CAC 40 a perdu de son élan alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise persistaient. L’indice a reculé à 7 285 € lundi, inférieur au plus haut depuis le début de l’année de 7 583 €. Ce prix est supérieur d’environ 30 % au niveau le plus bas de l’année dernière.

Les inquiétudes de la Chine demeurent

L’indice CAC 40 a bien démarré l’année, qui l’a vu s’envoler vers un plus haut historique à 7 583 € en juin. Ce rallye s’est produit en raison des espoirs croissants que l’économie européenne se redressera rapidement cette année. Il a également grimpé en flèche après que la Chine a rouvert son économie après les fermetures de Covid-19 de l’année dernière.

Récemment, cependant, les données montrent que les deux économies vacillent. Selon Eurostat, l’économie européenne s’est contractée au premier trimestre en raison de la faiblesse du secteur manufacturier. Des données distinctes à haute fréquence montrent que le PMI manufacturier de la région est resté inférieur à 50 cette année.

La Chine, marché de premier plan pour de nombreux composants de l’indice CAC 40, a également ralenti. Comme je l’ai écrit ici , les données publiées par le Bureau national des statistiques ont montré que l’économie du pays a augmenté de 6,3 % au deuxième trimestre. Les ventes au détail ont augmenté progressivement tandis que le taux de chômage des jeunes a atteint son plus haut niveau jamais enregistré.

La Chine est un marché important pour les entreprises françaises comme Kering, Richmont, Hermes et LVMH. Toutes ces entreprises gagnent la majeure partie de leur argent dans le pays, grâce à la classe moyenne en pleine croissance.

Richemont, la société mère de Cartier et Van Cleef & Arpels, a déclaré que ses activités chinoises se sont bien comportées au deuxième trimestre. Cependant, le titre a chuté de plus de 10% lundi après que la société a mis en garde contre un ralentissement aux États-Unis. D’autres sociétés de produits de luxe comme Hermes, Kering et LVMH ont également chuté.

La plupart des indices CAC 40 ont gagné cette année. Les plus performants de la composante cette année sont STMicroelectronics, Hermes, LVMH, Saint Gorban, Stellantis et L’Oréal. Les seuls retardataires de l’indice sont Teleperformance, TotalEnergies, Eurofins et Worldline.

Prévision de l’indice CAC 40

Graphique CAC par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice CAC est dans une tendance générale baissière depuis mai de cette année. Il a formé un canal descendant qui est représenté en noir. Le prix est légèrement en dessous du côté supérieur du canal descendant. Il se consolide aux moyennes mobiles de 50 et 25 jours tandis que l’oscillateur stochastique s’est déplacé légèrement en dessous du niveau de surachat.

Par conséquent, à long terme, les perspectives de l’ indice sont haussières. Mais à court terme, il chutera probablement et retestera le côté inférieur du canal à environ 7 000 €.