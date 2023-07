L’indice Euro Stoxx 50 se situe en dessous du prix clé alors que les investisseurs deviennent nerveux

L’indice Euro Stoxx 50 n’a pas bougé depuis avril alors que les inquiétudes concernant l’économie européenne persistent. L’indice, qui suit les plus grandes sociétés cotées en bourse en Europe, s’échangeait à 4 355 € lundi, quelques points en dessous de son plus haut historique de 4 415 €.

La reprise européenne s’estompe

Copy link to section

L’indice Euro Stoxx 50 s’est bien comporté cette année. Il a atteint un niveau record alors que les investisseurs locaux et étrangers ont accru leur exposition au marché européen. Cela s’est produit alors que des pays européens comme l’Allemagne et la France ont bien réagi sur le marché de l’énergie.

Récemment, cependant, certains signes indiquent que l’économie européenne ralentit. Les données les plus récentes ont montré que l’Allemagne est entrée en récession alors que l’activité manufacturière ralentit. Le PMI manufacturier est resté inférieur à 50 au cours des six derniers mois.

Les autres pays européens ne s’en sortent pas bien non plus. Les données d’Eurostat ont montré que la zone euro est entrée en récession au premier trimestre. La France a enregistré une croissance économique proche de zéro au cours du trimestre.

Le marché obligataire signale également une plus grande faiblesse à venir. L’écart entre les rendements obligataires à 2 ans et à 10 ans en Allemagne s’est effondré à son plus bas niveau en plus de trois décennies. Historiquement, la courbe de rendement inversée est l’un des indicateurs les plus précis d’une récession.

Pendant ce temps, les investisseurs s’inquiètent de l’indice Euro Stoxx 50. Les données sur le marché des options montrent que les investisseurs achètent des options de vente sur le marché. Une option de vente est une stratégie qui offre une assurance contre la baisse des prix.

L’un des aspects les plus positifs de l’Europe est l’envolée de l’euro. La paire EUR/USD a bondi au plus haut niveau depuis mars, comme je l’ai écrit ici . Ce rallye est principalement dû à la chute du dollar américain.

Les composants de l’indice Stoxx 50 les plus performants cette année sont Philips, Inditex, CRH, Adidas, Infineon, SAP et Hermes. Les seuls retardataires de l’indice sont Vovovia, TotalEnergies, AB InBev, BASF et Kone.

Prévisions Euro Stoxx 50

Copy link to section

L’indice Stoxx 50 a trouvé une forte résistance à 4 414 € cette année. Il n’a pas réussi à dépasser ce niveau depuis avril de cette année. L’index a également formé ce qui ressemble à un motif triangulaire ascendant.

Il a également dépassé les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours et le nuage Ichimoku. Par conséquent, en raison de la configuration en triangle, il est probable que l’indice ait une cassure haussière. Cette vue sera confirmée si le prix passe au-dessus du niveau de résistance à 4 414 €.