L’indice Nikkei 225 double les sommets au milieu des paris sur la modification de la courbe des taux de la BoJ

L’indice Nikkei 225 a perdu de son élan ces dernières semaines. Après avoir atteint un sommet de plusieurs décennies de 33 766 ¥ ce mois-ci, il a reculé d’environ 4,70 % alors que les investisseurs prennent des bénéfices et que la saison des bénéfices prend forme. L’indice a augmenté d’environ 26 % cette année, surperformant ses pairs américains comme les indices Nasdaq 100 et S&P 500.

Préoccupations liées à la croissance économique

Les actions japonaises ont reculé ce mois-ci dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’économie mondiale. Les données américaines publiées ce mois-ci montrent que le marché du travail a ralenti en juin. L’inflation a chuté à 3,0 %, signalant que la demande ralentissait.

Lundi, les données chinoises ont révélé que l’économie s’est développée à un rythme plus lent que prévu au deuxième trimestre. Son économie a enregistré une croissance de 6,8 %, inférieure à l’estimation médiane de 7,3 %. Les ventes au détail et la production industrielle ont manqué les estimations tandis que le taux de chômage des jeunes a atteint un niveau record.

Ces chiffres sont importants pour le Japon puisque les États-Unis et la Chine sont deux de ses principaux partenaires commerciaux au niveau mondial. En conséquence, un ralentissement économique pourrait affecter la demande de certaines de ses principales entreprises comme Toyota et Nissan.

Le prochain catalyseur important pour l’indice Nikkei 225 viendra jeudi lorsque le Japon publiera les derniers chiffres commerciaux. Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que les importations du pays ont chuté de 11,3 % en juin tandis que les exportations ont augmenté de 2,2 %.

Les exportations du Japon sont aidées par la faiblesse du yen. La devise a plongé à 145,06 en juin, puis a rebondi à ~ 138,60. Un yen plus faible contribue à stimuler les exportations en rendant les produits japonais moins chers.

Pendant ce temps, la Banque du Japon (BoJ) et la Réserve fédérale tiendront leurs réunions la semaine prochaine. Les économistes s’attendent à ce que la BoJ modifie sa courbe de rendement alors qu’elle cherche à sortir de sa politique ultra-accommodante. La Fed, en revanche, devrait relever ses taux de 0,25 % supplémentaires.

Les principaux gagnants de l’indice Nikkei étaient des sociétés comme Okuma, Resona Holdings, Mitsubishi UFJ Financial, Amada, Eisai et Mizuho Financial. Toutes ces actions ont bondi de plus de 2 %. En revanche, les principaux retardataires de l’indice étaient Rakuten, CyberAgent, Toho et Pacific Metals.

Prévision de l’indice Nikkei 225

Graphique de l’indice Nikkei par TradingView

L’indice Nikkei 225 a reculé ces dernières semaines. Cette tendance s’est produite après que l’indice a formé une configuration à double sommet à 33 766 ¥. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe baissier.

L’indice s’est déplacé légèrement en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes. Plus important encore, l’indice de force relative (RSI) a formé un modèle de divergence baissière. Par conséquent, l’indice Nikkei restera probablement sous pression alors que les prises de bénéfices se poursuivent. Cette tendance pourrait le faire chuter à 31 000 ¥.

