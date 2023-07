La flambée des prix de l’huile d’olive pourrait s’aggraver alors que la vague de chaleur en Europe se poursuit

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’inflation diminue dans la plupart des pays développés, aidée par la baisse de la demande, la faiblesse du dollar américain et l’augmentation de la production. Prix des produits agricoles de base comme le blé, le maïs et le soja ont également reculé cette année. Les prix de l’huile d’olive, cependant, atteignent leurs records.

Les données montrent que les prix européens de l’huile d’olive sont passés de 4 euros en septembre de l’année dernière à 7 euros aujourd’hui. Au Royaume-Uni, les données de l’Office of National Statistics (ONS) ont révélé qu’une bouteille d’huile d’olive de 500 ml pesait en moyenne 6,16 livres en mai, soit une augmentation de 47% par rapport à l’année précédente.

La sécheresse européenne est en cours

Les prix de l’huile d’olive ont fortement augmenté cette année, les investisseurs tenant compte d’une demande élevée et d’une offre faible. L’une des principales raisons à cela est que les principaux pays producteurs d’huile d’olive traversent une sécheresse majeure. Certains des principaux producteurs d’huile d’olive sont l’Espagne, l’Italie, le Maroc, la Turquie et la Grèce.

Les données de l’Observatoire européen de la sécheresse (EDO) ont montré que la moitié de l’Union européenne traversait une période de sécheresse. Les températures en Italie, en Grèce et en Turquie ont grimpé à plus de 40 degrés cette semaine. Ceci est remarquable puisque l’UE produit environ les deux tiers de l’huile d’olive mondiale.

La pluie est devenue rare dans la majeure partie de l’UE cette année. L’Espagne et le Portugal ont récemment connu des pluies qui n’ont pas suffi à compenser la hausse des températures.

Par conséquent, on craint que les approvisionnements en huile d’olive ne chutent cette année. Des données récentes montrent que les producteurs européens réduisent leurs stocks. Ces stocks sont passés de 265 000 tonnes métriques en mai à 265 000 tonnes en juin.

La production d’huile d’olive devrait continuer à baisser cette année. Les experts estiment que l’Espagne produira 620 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la dernière saison après en avoir récolté 1,5 million un an plus tôt. Dans une note, un analyste de Mintec a déclaré :

“Nous avons eu une très mauvaise récolte, les prix n’ont jamais été aussi élevés et les inquiétudes s’étendent au-delà de la saison que nous venons d’avoir.”

Les prix de l’huile d’olive pourraient rester élevés

Prix de l’huile d’olive au Royaume-Uni

Les prix des matières premières sont généralement influencés par la demande et l’offre. La demande d’huile d’olive est généralement tirée par la population mondiale et la croissance économique. Des données récentes montrent que de nombreux pays clés comme les États-Unis et la Chine se rétablissent après avoir chuté pendant la pandémie.

Dans le même temps, la population mondiale est passée de 7 milliards il y a quelques années à plus d’un milliard. Cela signifie que la demande continuera d’augmenter.

En revanche, les approvisionnements souffrent de l’impact du changement climatique. Les données ont montré que la semaine dernière a été la semaine la plus chaude jamais enregistrée. Et les scientifiques pensent que cette année verra des températures record.

Ces vagues de chaleur se produisent dans certains des plus grands pays producteurs d’huile d’olive, comme ceux d’Europe. Par conséquent, une combinaison d’une demande élevée et d’une offre faible signifie que les prix de l’huile d’olive pourraient grimper à plus de 10 euros cette année.

