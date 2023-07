Le zloty polonais surperforme le dollar alors que l’excédent du compte courant dépasse le consensus

Mircea Vasiu est un analyste de marché d’Invezz qui écrit sur le marché boursier et le trading de devises… lire la suite

Il y a environ deux mois, j’ai écrit un article sur la façon dont le zloty polonais (PLN) est dans une tendance haussière par rapport au dollar américain. L’argument principal était que la Banque nationale de Pologne avait relevé ses taux plus haut que la Fed, et que l’écart devrait être un vent favorable pour la devise. Vous pouvez en savoir plus ici.

Depuis lors, des données économiques intéressantes ont été publiées en Pologne. Premièrement, les données de la balance des paiements pour mai 2023 ont surpris du côté positif. Plus précisément, l’excédent du compte en devises a dépassé le consensus. C’est un point positif pour la monnaie.

Deuxièmement, l’inflation est en baisse en Pologne – une tendance similaire à celle observée dans d’autres pays européens et aux États-Unis. Les données sur l’inflation ont montré qu’en juin, l’inflation nette des prix de l’alimentation et de l’énergie s’élevait à 11,1 % contre 11,5 % un mois plus tôt.

Cependant, alors que la tendance à la désinflation est évidente, le chiffre global est bien supérieur à l’objectif de la banque centrale. Par conséquent, il y a de la place pour d’autres hausses de taux, contrairement à ce que la Fed pourrait faire après la hausse de taux presque certaine de juillet.

La tendance haussière du PLN/USD reste intacte

Depuis la dernière analyse sur le PLN/USD publiée ici sur Invezz, le taux de change est resté dans une tendance haussière. Une telle tendance se caractérise par une série de hauts et de bas plus élevés – et la série se poursuit.

Cependant, le marché n’a pas encore cassé au-dessus de la zone pivot marquée ci-dessus en noir. Une clôture quotidienne au-dessus marquerait la cassure au-dessus du précédent plus haut inférieur et attirerait plus d’acheteurs car la compression courte devrait s’amplifier.