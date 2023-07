Le cours de l’action IAG est à la croisée des chemins avant les résultats du deuxième trimestre

Le cours de l’action International Consolidated Airlines Group (LON : IAG) a évolué latéralement au cours des dernières semaines, alors même que l’industrie de l’aviation civile se redresse. Le stock flâne à ~ 160, ce qui est inférieur au sommet de 174,20 depuis le début de l’année.

Revenus des compagnies aériennes américaines

La plupart des compagnies aériennes internationales ont publié de solides résultats financiers au cours des derniers mois. La semaine dernière, Delta Air Lines a publié des résultats encourageants, aidés par le solide segment transatlantique de son activité. Ses revenus ont bondi à plus de 14,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, générant un bénéfice de plus de 1,8 milliard de dollars. Comme nous l’avons écrit ici , la direction a laissé entendre que l’entreprise enregistrait de fortes réservations à terme.

De même, American Airlines Group a déclaré que ses revenus s’élevaient à plus de 13,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, tandis que son bénéfice par action a bondi à 1,59 $. L’entreprise a cité la force de ses activités nationales et internationales.

D’autres compagnies aériennes mondiales comme Qantas, Cathay Pacific et Emirates ont publié de solides résultats financiers. Dans le même temps, l’IATA estime que les revenus des compagnies aériennes atteindront plus de 800 milliards de dollars cette année, de nombreuses entreprises opérant au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Dans une note, les analystes de Susquehanna ont déclaré :

“Nous considérons 2024 comme un environnement opérationnel plus normalisé pour les compagnies aériennes, même si à court terme, nous voyons un risque croissant de ralentissement économique et de retards dans les livraisons d’avions.”

Par conséquent, je pense qu’IAG publiera également de solides résultats le 29 juillet. C’est parce qu’IAG a beaucoup de similitudes avec des entreprises comme Delta et American. D’une part, sa marque British Airways fait la plupart de son argent dans la division transatlantique.

En plus de son activité long-courrier, IAG détient une part de marché importante dans l’industrie nationale et régionale. Elle le fait par le biais de ses autres activités comme Aer Lingus, Iberia et Vueling. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice d’exploitation d’AIG avant éléments exceptionnels s’élève à plus de 829 millions d’euros.

Prévision du cours de l’action IAG

Graphique IAG par TradingView

Ma dernière prédiction du cours de l’action IAG était exacte. À l’époque, j’avais prédit que les actions auraient une cassure baissière en raison du modèle de biseau ascendant. Le titre a reculé et a atteint un plus bas de 153,10p.

Sur le graphique journalier, l’action s’est déplacée sous le côté inférieur du modèle de biseau ascendant. Il est également passé sous la moyenne mobile sur 50 périodes. L’indice de volume négatif (NVI) a augmenté et se situe au-dessus de la moyenne mobile.

Par conséquent, les perspectives du titre sont neutres avec un biais baissier en raison du modèle de biseau ascendant. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera le point psychologique à 145p. Le stop-loss de ce trade est à 162p.