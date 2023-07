L’indice DAX stagne alors que le cours de l’action SAP chute: bénéfices clés à venir

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les actions allemandes ont reculé vendredi alors que les acteurs du marché se concentraient sur la saison des bénéfices des entreprises en cours. L’indice DAX, qui suit les 40 plus grandes entreprises d’Allemagne, a chuté de 50 points de base. Cela en fait l’un des indices européens les moins performants.

Le cours de l’action SAP chute

Copy link to section

Le plus grand retardataire de l’indice DAX était SAP, la plus grande entreprise technologique d’Allemagne. Son action a plongé de plus de 4% en Allemagne tandis que son ADR américain a chuté de 6% jeudi.

Les actions SAP ont chuté après que la société a publié de faibles résultats trimestriels et abaissé ses prévisions. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 7,55 milliards d’euros au deuxième trimestre, aidé par une forte adoption de ses solutions cloud.

SAP a décidé d’abaisser ses prévisions pour 2022. Il s’attend à ce que ses revenus liés au cloud se situent entre 14 et 14,2 milliards d’euros. C’était moins que les prévisions précédentes, comprises entre 14 et 14,4 milliards d’euros.

SAP n’est pas la seule entreprise technologique à abaisser ses prévisions, signalant que les entreprises sont prudentes quant à leurs dépenses. Comme je l’écrivais ici , Infosys, le géant indien de l’externalisation, a abaissé ses prévisions pour l’année.

Les autres grands retardataires de l’indice DAX étaient Bayer, Sartorius, Deutsche Post, Symrise et Deutsche Telekom. Ces pertes ont été compensées par les bonnes performances de Zalando, Deutsche Bank, Munich Re, BMW et Commerzbank.

Le prochain catalyseur de l’indice DAX sera les prochains bénéfices des sociétés américaines et allemandes. Certains des principaux constituants qui publieront leurs résultats la semaine prochaine seront Deutsche Boerse, Deutsche Bank, MTU Aero et Volkswagen, entre autres. Il réagira également aux derniers grands résultats technologiques comme Microsoft et Google.

Prévision de l’indice DAX

Copy link to section

L’indice allemand DAX 40 a évolué latéralement au cours des dernières semaines. Dans cet article, j’écrivais que l’indice avait trouvé une forte résistance à 16 347 €, le plus haut cette année. Il est toujours soutenu par les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, ce qui est un signe positif

Par conséquent, les perspectives de l’indice sont neutres pour l’instant. Plus de hausse sera confirmée si elle dépasse le niveau de résistance à 16 347 €. Un passage en dessous de la moyenne mobile de 50 jours signalera que les baissiers ont prévalu.