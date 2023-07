USD/IDR : la roupie sur les nerfs avant les décisions sur les taux de la Fed et de l’Indonésie

Le taux de change USD/IDR a évolué latéralement lundi alors que les investisseurs attendaient les prochaines décisions sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale et de la Banque d’Indonésie (BOI). La paire s’échangeait à 15 021, ce qui était supérieur au plus bas de la semaine dernière de 14 904.

Divergence entre la Fed et la Banque d’Indonésie

La roupie indonésienne a légèrement reculé alors que les traders se préparent à une divergence entre la Fed et la Banque d’Indonésie. La BoI conclura sa réunion mardi matin. Les analystes pensent que la banque décidera de laisser les taux d’intérêt inchangés.

Précisément, ils s’attendent à ce que le taux d’intérêt reste à 5,75% tandis que la facilité de dépôt et la facilité de prêt taux à 5,0% et 6,50%, respectivement. Plus important encore, il est probable que la banque signalera qu’elle réduira les taux d’intérêt plus tard cette année.

Des chiffres récents ont montré que l’économie indonésienne ralentit. Comme je l’écrivais ici, les exportations et les importations du pays ont chuté en juin alors que la demande ralentissait. Dans le même temps, l’inflation indonésienne est tombée à 3,5 %. On craint également que le pays ne connaisse une sécheresse alors qu’El Niño prend forme.

D’autre part, la Réserve fédérale devrait relever ses taux d’intérêt lorsqu’elle inclura sa réunion de politique monétaire mercredi. Les économistes s’attendent à ce que la banque augmente de 0,25% et pousse les taux au plus haut niveau depuis 2001.

Plus important encore, il est possible que la banque signale la fin du cycle de hausse puisque l’inflation a chuté et que l’économie ralentit. Les données les plus récentes ont montré que les ventes au détail, les mises en chantier et les permis de construire ont chuté en juin.

Analyse technique USD/IDR

Graphique USD/IDR par TradingView

Le taux de change entre l’USD et la roupie indonésienne a augmenté ces derniers jours. Sur le graphique 4H, la paire a formé un motif de drapeau baissier, qui est représenté en orange. Il est légèrement inférieur aux moyennes mobiles sur 50 et 25 périodes. La paire est également tombée sous le niveau de résistance clé à 15 061, le point le plus élevé du 20 juillet.

Par conséquent, le taux de change USD/IDR connaîtra probablement une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 14 907. Un mouvement au-dessus de la résistance à 15 061 invalidera la vision baissière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.