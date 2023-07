La flambée des prix du cacao se poursuit alors que les bénéfices de Mondelez et Hershey augmentent

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Les prix du cacao montent en flèche et se situent à un niveau record depuis plusieurs décennies alors que les inquiétudes concernant la dynamique de l’offre et de la demande persistent. Les prix ont atteint un sommet de 3 420 $ ce mois-ci, portant les gains depuis le début de l’année à plus de 33 %.

Le déficit d’approvisionnement persiste

Le secteur agricole se prépare à une année difficile alors que le changement climatique se poursuit. L’Europe traverse une grande vague de chaleur alors que le phénomène El Nino est en cours. En conséquence, certains produits agricoles comme le cacao et les jus d’orange ont atteint les niveaux les plus élevés depuis des années.

Le prix du cacao a grimpé en raison de la hausse de la demande et de la baisse de l’offre. La demande de chocolat a augmenté alors que le monde a rouvert après les blocages de Covid-19. Cette demande continuera probablement d’augmenter à mesure que la population mondiale augmentera.

D’un autre côté, l’offre suscite des inquiétudes, car bon nombre des principaux fournisseurs voient une faible production, comme je l’ai écrit ici . Les analystes estiment que le monde connaîtra une autre année de déficit d’approvisionnement. Une étude récente de l’Organisation internationale du cacao (OIC) a montré que le déficit passera à plus de 142 000 tonnes.

La principale raison en est que la Côte d’Ivoire a connu des conditions humides et des inondations, qui ont entraîné la pourriture et la maladie. C’est important car la Côte d’Ivoire est le plus grand producteur de cacao avec une part de marché de 40 %.

La hausse des prix du cacao aura un impact sur les entreprises de chocolat comme Mondelez et Hershey. Bien que ces entreprises soient prêtes à augmenter leurs prix, il est probable que davantage de personnes resteront à l’écart des barres de chocolat.

Il convient de noter que ces entreprises sont toujours très rentables. Le chiffre d’affaires de Mondelez est passé de 7,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022 à 9,16 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. Ses bénéfices sont passés de 855 millions de dollars à plus de 2 milliards de dollars. De même, les revenus de Hershey sont passés de 2,6 milliards de dollars à 2,98 milliards de dollars tandis que ses bénéfices ont grimpé à 587 millions de dollars.

Prévisions des prix du cacao

Graphique du cacao par TradingView

Le graphique journalier montre que les prix du cacao ont suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Ce rallye a été soutenu par les moyennes mobiles sur 50 jours, signalant que les acheteurs ont le contrôle.

L’indice de force relative (RSI) s’est déplacé légèrement en dessous du niveau de surachat. De plus, l’indicateur MACD s’est déplacé au-dessus du point neutre. Par conséquent, il est possible que le cacao continue d’augmenter dans les mois à venir. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 3 500 $.

