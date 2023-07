Prévision EUR/USD : signal forex avant les données d’inflation US PCE

Le taux de change EUR/USD a plongé à son plus bas niveau depuis le 11 juillet alors que le marché réfléchissait aux dernières données du PIB américain et à une déclaration de la Banque centrale européenne (BCE). La paire a chuté à un plus bas de 1,0985 vendredi, bien en dessous du plus haut de ce mois-ci de 1,1275. En conséquence, l’indice DXY a bondi à 101,6 $.

Données solides sur le PIB américain

L’EUR/USD a été à l’honneur ces derniers jours alors que les investisseurs réagissent à plusieurs nouvelles américaines . Mardi, les données du Conference Board ont montré que la confiance des consommateurs du pays avait bondi à 117 en juillet alors que l’inflation reculait. Un chiffre de confiance plus élevé est une chose positive pour une économie puisqu’il implique des dépenses de consommation plus élevées.

Les autres nouvelles importantes sur l’USD est venu mercredi lorsque la Réserve fédérale a rendu sa décision sur les taux d’intérêt. Dans ce document, la banque a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 %, les poussant au plus haut niveau depuis plus de deux décennies. La banque a également maintenu sa position de dépendance aux données.

Jeudi, la Banque centrale européenne a emboîté le pas et relevé les taux d’intérêt de 0,25 %. Il a poussé le taux de dépôt de référence à 3,75 %, le niveau le plus élevé depuis 2001. Il s’agissait également de la neuvième augmentation consécutive des taux. Les analystes pensent que cela pourrait être la dernière hausse des taux. Dans une note, un analyste d’Evercore ISI a déclaré :

“Nous réitérons notre appel selon lequel, dans le cas de base, la BCE – comme la Fed – a fini d’augmenter les taux, bien qu’il existe certainement encore un risque important d’une nouvelle hausse.”

Le taux de change EUR/USD a glissé après que les États-Unis ont publié de solides chiffres sur le PIB américain. Selon le Bureau of Economic Analysis, l’économie a progressé de 2,4% au deuxième trimestre, supérieur aux 1,8% attendus. Cette augmentation fait suite à une augmentation de 2 % au premier trimestre. Le rapport signale que la Fed pourrait augmenter au moins une fois de plus.

Analyse technique EUR/USD

Le taux de change EUR/USD a connu une forte tendance baissière au cours des dernières semaines. Cette baisse s’est accélérée jeudi après les derniers chiffres du PIB américain. En chutant, la paire s’est repliée sous le support clé à 1,1018, le point le plus bas de jeudi.

Le taux de change EUR/USD est tombé sous la moyenne mobile pondérée en fonction du volume sur 50 et 25 périodes (VWMA). Il a également reculé sous le support important à 1,1094, le point le plus élevé du 26 avril.

Par conséquent, les perspectives pour la paire EUR/USD sont baissières avant les données mensuelles du PCE prévues pour vendredi. Le PCE est un chiffre important puisqu’il s’agit de l’indicateur d’inflation préféré de la Fed. Le prochain prix à surveiller sera à 1,0837, où il a formé un triple creux entre juin et juillet.