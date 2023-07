Analyse de l’indice Nikkei 225 après l’ajustement du contrôle de la courbe des taux de la BoJ

L’indice Nikkei 225 et le taux USD/JPY ont reculé de plus de 2,5 % vendredi après que la Banque du Japon (BoJ) a rendu sa décision sur les taux d’intérêt. Nikkei, qui suit les plus grandes entreprises du Japon, a chuté à 32 102 ¥, ce qui est inférieur au sommet de cette semaine de 32 650 ¥.

Décision de la Banque du Japon

La BoJ a pris sa plus importante décision sur les taux d’intérêt vendredi. Dans ce document, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés à -0,10% comme je l’avais prédit ici . Au lieu de cela, la banque a décidé de modifier son programme de contrôle de la courbe des taux qui est en place depuis des mois.

Dans le communiqué, la banque a déclaré qu’elle achèterait le montant nécessaire d’obligations d’État japonaises sans fixer de limite supérieure au rendement à 10 ans. En cela, la banque permettra au rendement à 10 ans de fluctuer dans une fourchette d’environ plus et moins 0,5 %. Plus important encore, il aura plus de flexibilité sur les bandes supérieures et inférieures de la gamme.

Le contrôle de la courbe des taux a été un élément important de la politique monétaire du Japon. Dans ce document, la banque a fixé des limites de rendement des obligations à 10 ans, puis a acheté autant d’obligations que possible pour s’assurer que le rendement y reste. Ce programme a coûté à la banque des milliards de yens au fil des ans.

La décision de la BoJ est intervenue quelques heures après que le Japon a publié des chiffres d’inflation élevés. Les données ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 2,3 % en juin à 2,5 % en juillet. L’inflation sous-jacente à Tokyo est restée à 3,2 %.

Nikkei 225 meilleurs moteurs

La plupart des sociétés de l’indice Nikkei 225 étaient dans le rouge après la décision de la BoJ sur les taux d’intérêt. La pire performance de l’indice a été Hino Motors, dont les actions ont chuté de plus de 10 % après que la société a publié de faibles résultats. Il a fait une grosse perte à cause de son scandale de falsification des données du moteur.

Les autres composants Nikkei 225 les moins performants sont Canon, Fujitsu, Seiko Epson et Olympus. Ce sont toutes des entreprises manufacturières qui ont un élément technologique. D’autres entreprises bien connues comme Nissan, Daiichi Sankyo et Mitsui Chemicals ont également chuté.

Les actions de la banque Nikkei ont bondi après la décision. Les actions de sociétés comme Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Trust, Concordia Financial Group, Aozora Bank et China Bank ont bondi de plus de 3 %.

Pour l’avenir, il y a des signes que l’indice Nikkei a encore plus de baisse à l’avenir. Il est passé du sommet de 33 640 ¥ à environ 32 000 ¥ depuis le début de l’année. Notamment, sur le graphique journalier, l’indice est bloqué légèrement au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours.

Par conséquent, une cassure sous la moyenne mobile fera chuter fortement le titre à court terme. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 30 734 ¥, le swing le plus élevé d’octobre de l’année dernière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.