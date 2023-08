Analyse des prix de l’huile de palme alors qu’El Niño complique la dynamique de l’offre

Le prix de l’huile de palme a fait un retour en force au cours des dernières semaines, les investisseurs se recentrant sur la sécheresse en cours. Après avoir chuté à 705 en mai, le prix a atteint un sommet de 895 en juillet alors même que les prix des autres matières premières restaient sous une pression intense.

Dynamique de l’offre et de la demande

L’huile de palme est l’une des matières premières les plus utiles au monde. Il a des caractéristiques uniques comme son état semi-solide, sa durée de conservation plus longue, son inodore et sa stabilité à haute température. En conséquence, l’huile de palme est utilisée dans presque tout, y compris l’huile de cuisson, les biocarburants, les chocolats, les shampooings et les déodorants, entre autres.

Par conséquent, la demande d’huile de palme est fonction de la croissance démographique et économique. À mesure que la proportion de la classe moyenne augmente, la demande augmente également. Dans le même temps, l’approvisionnement dépend généralement de pays clés comme l’Indonésie et la Malaisie, qui représentent plus de 85 % de la production mondiale totale.

Les pays d’Asie du Sud-Est traversent actuellement un événement El Nino majeur qui aura probablement un impact sur l’approvisionnement. Selon la CNA, certaines parties de l’Indonésie connaissent un temps extrêmement sec, entraînant une pénurie d’eau et de mauvaises récoltes.

El Nino est une préoccupation majeure

L’impact de cet événement El Nino est qu’il réduira les approvisionnements en huile de palme. Les données montrent que la production en mai était d’environ 321 000 tonnes au-dessus de la production d’avril. En tant que tel, il est probable qu’une nouvelle tendance à la baisse se poursuive.

L’histoire est une façon d’aborder cette situation. En 2015 et 2016, lorsque le dernier El Niño s’est produit, les rendements en Indonésie ont chuté de 20,53 % à moins de 20 %. Les rendements ont également diminué au cours des années suivantes, atteignant en moyenne environ 19,83 % en 2022 et 2023.

La Malaisie traverse également El Nino, ce qui perturbera probablement la croissance récente. Le nombre de régimes d’huile de palme est passé de 103 200 régimes en 2018-2019 à seulement 89 500 pendant la pandémie. Il est passé à 91 400 en 2021-22 à mesure que la production augmentait. Par conséquent, il est probable que la production aura du mal à se déplacer vers la moyenne historique.

Perspectives des prix de l’huile de palme

Je soupçonne que les prix de l’huile de palme reprendront leur tendance haussière plus tard cette année, les investisseurs réagissant à la hausse de la demande et à la baisse de l’offre. Historiquement, il faut du temps pour que les événements météorologiques aient un impact sur les prix.

Par conséquent, il est probable que les prix augmentent et testent peut-être à nouveau le sommet d’avril de 981 $. Un problème d’approvisionnement probable qui pourrait avoir un impact sur les prix est la production croissante en Inde, qui cherche à être autosuffisante. Le pays vise à augmenter les approvisionnements de 270 000 tonnes en 2019-2020 à 1,12 million de tonnes d’ici 2025.

