Alors que le prix du jeton Curve DAO (CRV) monte en flèche, méfiez-vous d’un rebond de chat mort

Le prix du jeton Curve DAO (CRV) a rebondi au cours de la session de nuit alors même que les inquiétudes concernant le réseau DeFi persistaient. Le jeton a atteint un sommet de 0,60 $ mercredi, ce qui était bien supérieur au creux de 0,486 $ de cette semaine. D’autres jetons DeFi comme MakerDAO, AAVE et Compound ont également bondi.

Les malheurs de la courbe continuent

Curve DAO est l’un des plus grands acteurs de la finance décentralisée industrie. Le réseau a fait la une des journaux cette semaine après avoir été victime d’un piratage qui a drainé plus de 100 millions de dollars sur plusieurs pools comme msETH/ETH et pETH/ETH. En savoir plus sur le hack Curve ici.

CRV, son jeton, a également subi des pressions après qu’il a été révélé que le fondateur de la société avait d’énormes prêts garantis. En conséquence, si ces prêts avaient été mis sous pression, cela aurait entraîné des liquidations importantes. Certains investisseurs, dont Justin Sun, le fondateur de Tron, sont intervenus et ont acheté le jeton.

On ne sait pas pourquoi le jeton CRV a fortement bondi du jour au lendemain. Il y a trois principales raisons possibles à cela. Tout d’abord, cela s’est produit lorsque les investisseurs ont acheté la baisse. Dans le passé, nous avons vu des commerçants de crypto acheter des jetons lorsqu’ils plantaient. Par exemple, nous les avons vus acheter Terra Luna et FTX Token lorsque leurs écosystèmes étaient en difficulté.

Deuxièmement, une autre raison possible est que les grands acteurs de la cryptographie pompent le jeton dans le but d’empêcher la liquidation des avoirs de Michael Egorov. Justin Sun a acheté des jetons d’une valeur de plus de 2 millions de dollars mardi.

Troisièmement, ce rebond fait partie du retour de la crypto après que Fitch a décidé de rétrograder les États-Unis. Le déclassement a poussé la plupart des crypto-monnaies à la hausse au cours de la session de nuit, le Bitcoin dépassant les 30 000 $.

Prévision du prix du jeton Curve DAO

L’autre raison est que cela pourrait être un rebond de chat mort. Dans la plupart des cas, les crypto-monnaies ont tendance à rebondir brièvement après un crash brutal. En ce qui concerne le graphique 4H, le jeton a rebondi et renversé le point de résistance important à 0,560 $, le niveau le plus bas en juin.

Il est resté en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 25 périodes tandis que l’indice de force relative (RSI) a dépassé le niveau de survente. Par conséquent, ce rebond, comme les autres rebonds de chats morts, pourrait être temporaire, ce qui le verra reprendre la tendance baissière. Si cela se produit, le prochain jeton Curve DAO à surveiller sera à 0,50 $.

