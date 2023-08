Volatility Shares, Grayscale et d’autres géants financiers postulent pour les ETF à terme Ethereum

Plus

Six sociétés renommées, Volatility Shares, Roundhill, Bitwise, Grayscale, Proshares et VanEck, ont déposé une demande de FNB à terme Ethereum. L’analyste de Bloomberg a tweeté sur les candidatures plus tôt mercredi.

Volatility Shares a confirmé la stratégie Ethereum ETF dans son dépôt du 28 juillet auprès de la Securities and Exchange Commission. Il a révélé que ses ETF à terme Ether cherchaient à atteindre des objectifs financiers en investissant dans des contrats réglés en espèces qui se négocient sur le Chicago Mercantile Exchange.

En outre, le fonds pourrait investir dans des accords d’achat inversé et des actions d’autres entreprises et non directement dans Ethereum.

Les sociétés financières ont récemment exploré les fonds négociés en bourse de crypto-monnaie. Les dépôts d’ETF BTC au comptant par des géants tels que BlackRock ont accueilli un optimisme massif dans l’espace crypto en juin 2023. Les actifs numériques ont pris une position à la hausse suite aux applications des ETF Bitcoin.

Perspectives du prix Ethereum

Alors que les prix des crypto-monnaies continuent d’évoluer latéralement, Ethereum a gagné environ 1,97 % au cours de la dernière journée pour s’échanger à 1 863,21 $. La deuxième plus grande crypto en valeur a terminé la semaine en hausse de 0,21 %.

L’espace altcoin a imité les mouvements de Bitcoin. Ether a chuté sous 1 900 $ après la chute de BTC dans la région de 29 000 $. Ether a légèrement augmenté après quelques jours d’exploration de niveaux sous les 1 850 $ cruciaux.

Ethereum aux yeux du régulateur ?

La SEC a récemment amplifié l’examen minutieux d’altcoin, forçant des sociétés commerciales comme Robinhood à retirer les principaux jetons (en savoir plus). Pendant ce temps, l’équipe juridique de HODL law a demandé l’avis du régulateur sur Ethereum. Néanmoins, un tweet du 1er août montre que la Cour a accordé la requête de la SEC pour rejeter la poursuite.

Le silence continu du législateur sur la question de savoir si Ethereum est une sécurité a soulevé des sourcils dans les espaces cryptographiques et juridiques. HODL Law pense que l’incapacité de la SEC à révéler sa position signifie que le régulateur considère Ether comme une sécurité.

