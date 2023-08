Chancer perturbe le marché des paris et sa prévente dépasse le million de dollars

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Chancer est une nouvelle application de marchés prédictifs qui fonctionne sur la blockchain. Il s’agit de la première plateforme de paris décentralisée au monde avec un modèle peer-to-peer. Avec sa promesse de décentralisation, Chancer est devenue intéressante auprès des investisseurs. Depuis le lancement de sa prévente le 13 juin 2023, les investisseurs ont amassé près de 1,1 million $. La prévente souligne l’intérêt et l’anticipation des investisseurs avant le lancement du réseau principal.

Chancer puise dans la technologie blockchain pour changer le monde des paris

Copy link to section

L’un des ingrédients clés du succès initial de Chancer est sa promesse de paris décentralisés. C’est là que les utilisateurs peuvent déterminer sur quoi parier et définir leurs cotes et leurs règles. Les parieurs invitent également des pairs dans leurs marchés de paris, ou ils peuvent rejoindre ceux créés par d’autres. Cela diffère des paris conventionnels, où les bookmakers fixent les cotes sur les paris et déterminent les règles.

Les marchés de Chancer sont construits par les utilisateurs plutôt que créés par les bookmakers. Les utilisateurs lancent un marché sur Chancer à partir de n’importe quel événement dont le résultat est probabiliste et y invitent d’autres personnes. La décentralisation permet plus d’opportunités de paris et augmente la transparence.

Le jeton Chancer ($CHANCER) sera le moyen d’échanger de la valeur sur la plateforme de paris. Les investisseurs peuvent réclamer des jetons après des paris réussis.

Chancer, est-ce un bon investissement ?

Copy link to section

Les paris étant un secteur populaire, Chancer a de réelles chances de réussir. Cela signifie que posséder le jeton Chancer offre une chance de bénéficier d’une appréciation future des prix.

Chancer se concentre également sur les investissements. Il existe des récompenses de création de marché, où les utilisateurs gagnent le jeton pour la création des marchés P2P. Les investisseurs peuvent utiliser la fonctionnalité de diffusion en direct de Chancer ou DAPP pour créer des marchés P2P pour le plaisir et pour gagner.

Les investisseurs peuvent également jalonner le jeton natif pour obtenir des rendements. C’est un moyen idéal d’assurer la croissance de la plateforme en apportant de la liquidité. Une fonctionnalité Share2Earn permet également de gagner des jetons $CHANCER en partageant la plateforme de paris.

L’objectif futur est de rendre Chancer autonome, avec de nombreuses opportunités de revenus. Les utilisateurs auront une chance de devenir des validateurs de nœuds et d’être récompensés pour cela.

Les points forts de Chancer résident également dans son modèle de gouvernance, qui assure transparence et confiance. Le code du projet est open source. Tout le monde peut le consulter et proposer des modifications. Les utilisateurs bénéficient également d’une gouvernance quadratique, où ils utilisent leurs crédits pour voter sur des questions de gouvernance.

Prédiction de prix pour le jeton Chancer en 2023 et en 2024

Copy link to section

Chancer comble une lacune dans le monde des paris en introduisant la blockchain et un modèle de paris P2P. L’augmentation future de la valeur du jeton natif repose sur sa capacité à tenir cette promesse. Les premiers succès en prévente signifient que le potentiel du jeton est énorme.

Les analystes s’accordent à dire que Chancer pourrait voir son prix multiplié par 10. La prédiction est réaliste, étant donné que les crypto-monnaies ont déjà augmenté de marges similaires. Cependant, l’augmentation prévue est probable après le lancement de la plate-forme principale au premier trimestre de 2024. Ainsi, un prix d’environ 0,1 $ est probable en 2024 par rapport au prix de 0,011 $ actuel.

En 2023, on pouvait s’attendre à ce que le prix de Chancer soit un peu sauvage en raison de fortes spéculations. Cela pourrait se produire après l’inscription du jeton sur Uniswap au troisième trimestre de 2023. Bien qu’une augmentation de prix de 10 soit toujours probable, une augmentation conservatrice de la valeur à trois chiffres est plus réaliste.

Est-ce que Chancer vaut la peine d’être acheté maintenant ?

Copy link to section

La prévente de Chancer se déroule rapidement. Le prix augmente à chaque étape de la prévente. Cela signifie que l’achat dans les premiers stades de la prévente présente une meilleure opportunité.

De plus, la valeur de Chancer devrait monter en flèche lorsque le jeton fait ses débuts sur les échanges. C’est à ce moment-là que le jeton sera accessible à de nombreux investisseurs. Les investisseurs ont intérêt à acheter en prévente plutôt que lorsque le jeton est coté et devient cher.

Save