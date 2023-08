La Bourse de Tel Aviv s’associe à Fireblocks pour offrir des services de cryptographie

Plus

La seule bourse publique en Israël se prépare à lancer des services de crypto-monnaie, ce qui conduira à l’introduction d’opportunités de crypto-monnaie plus réglementées en Israël. La Bourse de Tel Aviv (TASE) est sur le point de proposer une gamme de nouveaux produits et services d’actifs numériques en partenariat avec la plateforme d’actifs numériques Fireblocks.

TASE a déclaré que le partenariat lui permettra de fournir des solutions d’actifs numériques de qualité institutionnelle aux entités réglementées.

Parcours des services cryptographiques de la Bourse de Tel Avis

En octobre 2022, le TASE a officiellement annoncé son intention de créer une plate-forme d’actifs numériques basée sur la blockchain. La bourse israélienne souhaitait envisager diverses options dans le cadre du plan, notamment l’adoption de technologies innovantes dans des plateformes spécialisées et la conversion des infrastructures existantes à ces technologies.

La bourse voulait fournir une variété de services et de biens pour les actifs numériques en plus d’autres choses.

Le TASE a publié une proposition en mars 2023 pour approuver l’expansion des activités de trading de crypto-monnaie aux membres non bancaires. La proposition stipule que les participants non bancaires seront des fournisseurs autorisés de services de trading et de garde de cryptomonnaies.

Accord TASE avec Fireblocks

L’objectif du partenariat est de combiner la technologie de Fireblocks pour déplacer, stocker et émettre des actifs numériques avec l’expertise et la présence de TASE sur le marché israélien.

Le nouveau partenariat entre le TASE et Fireblocks est un “bond en avant monumental dans le paysage mondial des actifs numériques”, selon Orly Grinfeld, responsable de la compensation de TASE. Selon Grinfeld, la collaboration :

“Nous sommes inébranlables dans notre quête de révolutionner l’industrie et le marché des capitaux locaux, et cette collaboration incarne notre engagement à fournir des solutions d’actifs numériques sécurisées, réglementées et innovantes.”

Le partenariat entre Fireblocks et la TASE s’appuie sur les réalisations de Project Eden, un projet dont l’objectif est d’utiliser la technologie blockchain pour émettre et régler des obligations d’État numériques. L’étape de preuve de concept du projet, qui s’est terminée début juin 2023, impliquait Fireblocks et la société de crypto-monnaie BlockFold.

