Les entrées d’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) ont bondi en juillet

Bitcoin a connu une performance difficile en juillet alors que sa consolidation se poursuivait. Il est resté inférieur au sommet de 31 000 $ depuis le début de l’année, tandis que le volume et la volatilité ont continué de baisser. Malgré cette performance, ProShareS Bitcoin Strategy ETF (BITO) est resté assez stable, légèrement en dessous de 17,55 $. Comme Bitcoin, l’action BITO ETF a bondi de plus de 80% par rapport à son plus bas niveau cette année.

Malgré les performances du Bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF a enregistré ses plus gros afflux depuis des mois. Les données de l’ETF montrent que le fonds a enregistré plus de 153 millions de dollars d’entrées en juillet. Cette augmentation a porté son actif total à plus de 1 milliard de dollars.

Les entrées de BITO ont augmenté cette année. Ses entrées ont bondi de plus de 82 millions de dollars en juin et de 10,3 millions de dollars en mai. Les seules sorties de fonds sont survenues en février lorsque le fonds a perdu plus de 21,3 millions de dollars.

BITO ETF a vu des entrées de capitaux en juillet alors que les discussions sur les ETF Bitcoin diminuaient. En juin, plusieurs grandes entreprises comme Invesco, Blackrock et Ark Invest ont déposé leurs FNB Bitcoin au comptant auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

On ne sait toujours pas si la SEC acceptera ces ETF malgré leurs clauses anti-surveillance. Dans ses déclarations passées, Gary Gensler a exprimé des inquiétudes au sujet de ces fonds.

Mais la décision finale ne reposera probablement pas sur la SEC. Au lieu de cela, les investisseurs observent une échelle de gris en cours. Greyscale a poursuivi la SEC pour lui avoir refusé de convertir son Greyscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF. À l’avenir, la performance de BITO ETF dépendra de Bitcoin. Si le prix du Bitcoin augmente, cela signifie que le fonds connaîtra une cassure haussière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.