L’intérêt ouvert pour les contrats à terme et les options Ethereum se stabilise alors que les prix reculent

Le prix de l’Ethereum (ETH/USD) a évolué latéralement au cours des dernières semaines alors que la demande de crypto-monnaies diminuait. Malgré la faiblesse, la valeur en dollars bloquée dans le nombre de contrats Ethereum ouverts est restée stable ces derniers jours.

Les données compilées par CoinGlass montrent que la valeur de ces contrats s’élève à 6,14 milliards de dollars, là où elle se trouvait ces dernières semaines. Il a culminé à 6,32 milliards de dollars après le résultat de l’affaire SEC contre Ripple.

La plupart des intérêts ouverts concernent Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, qui compte 1,98 milliard de dollars. Il est suivi par Bybit et OKX, qui ont respectivement 1,13 milliard de dollars et 1,09 milliard de dollars. Les autres grands acteurs sont CME et Deribit.

Save

L’intérêt ouvert sur le marché à terme fait référence au nombre de contrats à terme détenus par les participants au marché à la fin de la séance de négociation. Un chiffre plus élevé est considéré comme une chose positive pour les crypto-monnaies et autres actifs.

L’intérêt ouvert de Bitcoin est également resté assez stable récemment. Il s’élève à 13 milliards de dollars, soit quelques points de moins que le sommet de juillet de 14,3 milliards de dollars.

Pendant ce temps, l’intérêt ouvert sur le marché des options d’Ethereum s’élevait à 5,82 milliards de dollars jeudi, en baisse par rapport au sommet de plus de 7,8 milliards de dollars depuis le début de l’année. Il y a 2 275 108 appels ETH contre 792 579 options de vente ETH, ce qui est un signe positif. La plupart des appels Ethereum sont en Deribit, suivis de OKX, mCME et Bybit.

Save

Les options sont des dérivés financiers qui donnent aux investisseurs le droit mais non l’obligation de vendre ou d’acheter un actif à un certain prix. Les contrats à terme, en revanche, leur donnent l’obligation d’acheter ou de vendre au prix d’exercice.

Le prix d’Ethereum a suivi une tendance baissière au cours des dernières semaines. Après avoir culminé à 2 027 dollars en juillet, l’ETH a chuté de plus de 9,40 % à 1 835 dollars.

Save