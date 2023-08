Ma prévision du cours de l’action Wayfair était juste : et maintenant ?

Le cours de l’action Wayfair (NYSE: W) a fait un retour en force au cours des dernières semaines. Les actions sont sur la bonne voie pour la quatrième semaine consécutive et ont atteint leur plus haut niveau depuis le 22 avril. Elles ont bondi de plus de 223 % par rapport au niveau le plus bas cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 8 milliards de dollars.

Des résultats financiers solides

Wayfair a fait un retour spectaculaire au cours des derniers mois alors que les conditions commerciales s’améliorent. L’inflation à la consommation a légèrement diminué tandis que les coûts d’expédition ont plongé à leur plus bas niveau depuis 2020.

Il y a aussi des signes que les ventes au détail américaines se sont plutôt bien tenues, le taux de chômage étant tombé à 3,6 %. En conséquence, l’activité de l’entreprise a reculé. Dans un communiqué, la société a déclaré que ses revenus s’élevaient à 3,17 milliards de dollars, ce qui était supérieur aux estimations de 70 millions de dollars.

Le nombre de clients actifs sur la plateforme s’est élevé à 21,8 millions, en baisse de 7,6 % par rapport au même trimestre en 2022. Cela montre que Wayfair est toujours une plateforme populaire parmi les acheteurs.

Wayfair a livré 10,3 millions de commandes au deuxième trimestre, soit environ 3 % par rapport au trimestre précédent, tandis que les clients réguliers étaient de 80,1 %. Ces clients ont passé plus de 8,3 millions alors que la valeur moyenne des commandes était de 307 $.

Le bénéfice brut de Wayfair a bondi à plus de 985 millions de dollars tandis que sa perte nette a atteint plus de 46 millions de dollars. En conséquence, la société a reçu une mise à niveau des analystes, y compris ceux de Wells Fargo. Dans un communiqué, l’analyste a écrit que :

“Les tendances principales viennent de s’infléchir, la progression des bénéfices a des jambes et W se tourne vers une entreprise plus allégée et plus productive. Il est temps de reconnaitre W comme un actif à forte croissance et à partage d’actions avec de réels leviers de profit et des catalyseurs de hausse à venir. »

Wayfair est un bon investissement en raison de sa solide stratégie de redressement, de sa part de marché croissante et de l’amélioration des conditions commerciales.

Prévisions du cours de l’action Wayfair

Le cours de l’action Wayfair a fait un retour spectaculaire, comme je l’écrivais dans cet article. Dans ce rapport, j’avais prédit qu’il passerait à environ 75 $, ce qui a été le cas. Les actions ont bondi au-dessus du niveau de résistance clé à 76,28 $, le point le plus élevé du 16 août.

Dans le même temps, les actions sont soutenues par les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours. Dans le même temps, le MACD est passé au-dessus du point neutre tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat.

Par conséquent, les actions continueront probablement de monter en flèche alors que les acheteurs ciblent le niveau de résistance clé à 100 $. Le stop-loss de cette transaction sera de 80 $.

