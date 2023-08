Prévision EUR/GBP : un signal avant la décision sur les taux de la BoE

Le taux de change EUR/GBP a évolué latéralement cette semaine alors que les investisseurs attendaient la décision sur les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre (BoE). Il a également vacillé après les données inquiétantes de l’indice britannique des prix des logements (HPI). Il s’échangeait à 0,8600 mercredi, quelques points en dessous du plus haut depuis le début de l’année de 0,8630.

Décision de la Banque d’Angleterre à venir

Les plus grandes nouvelles GBP de la semaine sera la prochaine décision de la BoE. C’est l’une des banques centrales les plus en difficulté en raison d’une inflation obstinément élevée et d’une croissance lente. Les données les plus récentes ont révélé que l’inflation du pays avait chuté à 7,9 % en juin, un niveau supérieur à l’objectif de 2,0 % de la banque.

La croissance économique a également stagné, ce qui signifie que l’économie est entrée dans une période de stagflation. Du côté positif, il y a des signes que l’inflation du pays est en baisse.

Un rapport du British Retail Consortium (BRC) a montré que les prix avaient chuté en juin. Les détaillants britanniques comme Tesco et Ocado ont tous envoyé les mêmes signaux. En outre, les données de Nationwide ont montré que l’indice des prix de l’immobilier au Royaume-Uni (IPH) avait fortement chuté en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que la BoE décidera de relever les taux d’intérêt de 0,25 % supplémentaires. Si cela se produit, la banque les fera passer de 5,0 % à 5,25 %, le niveau le plus élevé depuis plus d’une décennie.

La banque conservera également un ton hawkish puisque, contrairement à la banque centrale brésilienne, elle n’a pas encore gagné la bataille contre l’inflation. Pourtant, les analystes estiment que le cycle de randonnée est sur le point de se terminer. Cela signifie qu’il s’arrêtera probablement dans les mois à venir.

La hausse des taux de la BoE intervient quelques jours après que la Banque centrale européenne a décidé de les augmenter de 0,25 %. Lors de sa conférence de presse, la banque a indiqué qu’elle continuerait à augmenter ses taux pendant un certain temps.

Analyse technique EUR/GBP

Graphique EUR/GBP par TradingView

Le graphique 4H montre que le taux de change EUR/GBP s’est déplacé latéralement mercredi. Il oscillait aux moyennes mobiles de 25 et 50 périodes déplacées latéralement. Il est également passé au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %.

Dans le même temps, le MACD s’est déplacé au-dessus du point neutre tandis que l’indice de force relative (RSI) a également dérivé vers le haut. Par conséquent, la paire restera probablement dans cette fourchette à moins que la Banque d’Angleterre ne fasse une surprise dans sa décision. Une telle surprise pourrait se produire dans son énoncé de politique monétaire. Les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller seront à 0,8551 et 0,8650.

