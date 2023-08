Les pronostics autour de l’USA MLS sont devenus plus excitants avec les débuts de Messi à l’Inter Miami

L’Inter Miami, une équipe de football américaine actuellement en bas de la Major League Soccer (MLS) des États-Unis, fait la une des journaux avec ses nouvelles recrues. L’équipe a tout mis en œuvre pour attirer des joueurs de football de haut niveau, notamment Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets.

L’Inter Miami n’a récolté que 16 points sur 19 matchs. Cependant, David Beckham et le copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, ont promis aux fans qu’ils signeraient des contrats majeurs avant l’ouverture du match retour et les choses semblent se mettre en place. L’équipe essaie également de faire en sorte que Luis Suarez, parmi d’autres joueurs de haut niveau, rejoigne l’équipe avant leur prochain match le 21 août.

L’engouement que provoque Messi aux États-Unis

Alors que la Major League Soccer des États-Unis n’est pas au niveau en termes de qualité par rapport à la première ligue anglaise, la décision de Messi a eu un effet électrisant, en particulier pour les résidents de Miami désireux de voir le GOAT jouer dans leur arrière-cour.

Jusqu’à présent, Messi a joué trois matchs pour l’Inter Miami et a marqué cinq buts. Bien qu’il ait marqué deux buts lors de chacun de ses deux derniers matchs, son meilleur but à l’Inter Miami reste son tir gagnant lors de ses débuts contre Cruz Azul le 21 juillet.

Lionel Messi a marqué un but à la dernière seconde via un coup franc lors de son premier match pour l’Inter Miami contre Cruz Azul, élevant sa nouvelle équipe à une victoire de 2-1 lors de l’ouverture de la Coupe des Ligues.

Le club a même été contraint d’ajouter des sièges supplémentaires à son stade d’une capacité de 18 000 places pour accueillir l’afflux de fans qui semblent ne pas se soucier de l’augmentation des billets de match tant qu’ils peuvent voir le GOAT en action.

Et même si certains semblent vouloir croire que le battage médiatique ne durera qu’un certain temps, Messi est connu pour maintenir son gameplay tout au long de ses matchs et le meilleur est peut-être encore à venir malgré son âge avancé. Cela dit, la MLS américaine pourrait attirer plus de supporters, ce qui constitue une victoire pour les joueurs de football, les fans et les parieurs du pays.

