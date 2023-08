USD/PHP : Le peso recule alors que l’inflation philippine baisse à nouveau

Le taux de change USD/PHP a dérivé à la hausse après les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC) des Philippines. La paire a augmenté au cours des trois derniers jours consécutifs et se situe au plus haut niveau depuis le 23 juin. Il a grimpé de plus de 2,5 % par rapport à son niveau le plus bas la semaine dernière.

Inflation aux Philippines, données NFP américaines

L’inflation des prix à la consommation aux Philippines a continué de baisser en juillet. Les données publiées par l’agence nationale des statistiques ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 0,2 % en juin à 0,1 % en juillet.

Cette baisse s’est traduite par une augmentation annuelle de 4,7 %, ce qui est inférieur à l’estimation médiane de 4,9 %. L’inflation s’est établie à 5,4 % en juin. Ces chiffres montrent que l’inflation a baissé au cours des derniers mois après avoir culminé à 8,7 % en février de cette année.

Ces chiffres indiquent que la banque centrale du pays maintiendra les taux d’intérêt stables au cours des prochains mois puisque l’économie montre des signes de faiblesse. La banque a maintenu ses taux d’intérêt inchangés au cours des deux dernières réunions. Sa prochaine réunion aura lieu le 17 août.

Dans un communiqué publié vendredi, le chef de la banque centrale des Philippines a averti qu’il était prêt à resserrer si l’inflation restait élevée. Il a dit:

“Le BSP est prêt à ajuster l’orientation de la politique monétaire si nécessaire pour empêcher un nouvel élargissement des pressions sur les prix ainsi que l’émergence d’effets supplémentaires de second ordre.”

L’USD/PHP attend les données NFP américaines

Le prochain catalyseur important pour l’USD/HP sera les prochaines données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP) prévues pour vendredi. Ce sont des chiffres importants puisque la Fed a affirmé qu’elle resterait dépendante des données lors de la prise de ses prochaines décisions.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données révèlent que le marché du travail s’est affaibli en juillet. Précisément, l’estimation médiane est que l’économie a créé 175 000 emplois en août après en avoir ajouté 149 000 le mois précédent.

Un rapport d’ADP a montré que le secteur privé américain a créé plus de 340 000 emplois au cours du mois. Dans le passé, les données d’ADP ont tendance à différer du rapport officiel du Bureau of Labor Statistics (BLS).

Les économistes s’attendent à ce que le taux de chômage soit resté intact à 3,6% tandis que la durée hebdomadaire moyenne s’établissait à 34,4. Le salaire horaire moyen devrait s’établir à 4,2 %, en baisse par rapport aux 4,4 % précédents. Ces chiffres arriveront à un moment où les investisseurs s’inquiètent de l’économie américaine après la cote de crédit Fitch, sur laquelle j’ai écrit ici.

