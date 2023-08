Prévision USD/JPY : Signaux pour la semaine du 06 au 11 août

Plus

Le taux de change USD/JPY a dérivé à la baisse vendredi, les investisseurs ayant réagi aux dernières données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP). La paire a reculé à un plus bas de 142 alors que les traders se concentraient sur les prochaines données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis.

Inflation américaine et dépenses des ménages japonaises en avance

Le taux de change entre l’USD et le JPY a chuté après que les États-Unis ont publié des données NFP mitigées. Dans un rapport, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a montré que l’économie a créé plus de 187 000 emplois en juillet, ce qui est inférieur à l’augmentation de 209 000 du mois précédent. Les données ont montré que le marché du travail se ramollissait, comme nous l’écrivions ici .

Du côté positif, la croissance des salaires du pays s’est poursuivie en juillet, augmentant de 4,4 % tandis que le taux de chômage est tombé à 3,5 %. La forte croissance des salaires a toutefois permis à la Fed de continuer à relever ses taux d’intérêt dans les mois à venir. Ce point de vue a été confirmé par Michele Bowman, qui a déclaré que :

“La baisse récente de l’inflation était positive, mais je rechercherai des preuves cohérentes que l’inflation est sur une trajectoire significative vers notre objectif de 2% alors que j’envisage de nouvelles augmentations de taux.”

D’autres responsables de la Fed ont souligné d’autres hausses de taux lors des prochaines réunions. Ces officiels incluent Raphael Bostic de la Fed d’Atlanta et Austan Goolbee de Chicago. Ils citent le fait que l’inflation sous-jacente est restée obstinément élevée au-dessus de l’objectif de 2 %.

La prochaine nouvelle clé de l’USD/JPY sera l’inflation américaine données prévues pour jeudi. Les économistes interrogés par Reuters estiment que l’inflation sous-jacente est restée à 4,8% tandis que l’IPC global a légèrement baissé à 3,4%. Si ces analystes sont exacts, cela signifie que la Fed procédera probablement à une autre hausse de 25 points de base en septembre.

Le Japon publiera mardi les dernières données sur les dépenses des ménages et la rémunération des heures supplémentaires, alors que les traders continuent de réfléchir à la décision de la BoJ de modifier sa politique de courbe des taux.

Analyse technique USD/JPY

La paire USD/JPY a atteint un plus haut de 143,76 le 3 août alors que les traders réagissaient à la dégradation de la note de crédit de Fitch . Il a ensuite rapidement effacé certains de ces gains après que les États-Unis ont publié les données sur la masse salariale non agricole. Le niveau actuel de 141,92 est important puisqu’il s’agissait du point le plus haut du 23 juillet.

Il a également franchi les moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes tandis que l’oscillateur stochastique est passé au niveau de survente. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser alors que la crainte d’une baisse de la cote de crédit s’estompe et que les traders attendent les données sur l’inflation américaine. Le niveau à 140 apportera un soutien important.

