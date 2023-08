Prévision de prix USD/JPY – temps pour un revers temporaire ?

Le commerce d’été cette année est aussi lent que possible. En fait, la volatilité du marché des changes en 2023 était remarquablement faible.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il restera le même dans les mois restants jusqu’à la fin de l’année commerciale. Après tout, il y a seulement quatre mois, en mars, le monde financier était extrêmement préoccupé par le système bancaire régional américain.

Les investisseurs étaient tellement inquiets qu’ils ont vendu l’USD/JPY (c’est-à-dire, un indicateur de la stabilité du marché financier) de 137 à moins de 130 – une chute stupéfiante de sept fois plus.

Pourtant, il s’est avéré que les soi-disant « crises » n’étaient rien d’autre qu’une opportunité pour les traders de charger davantage de positions longues sur l’USD/JPY. La paire de devises s’échange désormais au-dessus de 142, en plein milieu d’une fourchette importante pour les traders techniques.

Avant d’aborder la perspective technique, montrons à quoi ressemble l’inflation japonaise en ce moment. En bref, il est bien au-dessus de l’objectif de la Banque du Japon (BOJ).

Le lecteur doit se concentrer sur le New Core CPI – une mesure qui exclut l’énergie en plus des aliments frais. Les données suggèrent que l’inflation au Japon est la plus élevée des deux dernières décennies, et il y a peu ou pas de signes d’un renversement significatif.

Prévision de prix USD/JPY : que se passe-t-il ensuite – 152 ou 136 ?

Le tableau technique est compliqué pour au moins deux raisons.

Premièrement, il s’agit du calendrier quotidien, ce qui signifie qu’il faut du temps pour une évasion significative. À l’heure actuelle, le marché se situe au milieu d’une fourchette critique – loin de 133 et tout aussi loin de 152.

En d’autres termes, cela peut aller dans les deux sens.

La clé d’interprétation de ce graphique est le triangle limite représenté en noir sur le graphique ci-dessus.

La notion de triangle limite en dit long sur ce à quoi pourrait ressembler l’action future des prix. Plus précisément, il indique les niveaux que le marché devrait atteindre. De plus, il indique également la séquence dans laquelle le marché devrait atteindre ces niveaux.

Deuxièmement, parce que le marché se situe au milieu de la fourchette, il est tout aussi difficile d’être long ici que d’être court.

Pour en revenir à la séquence évoquée plus haut, le marché devrait atteindre des niveaux spécifiques ; l’image de l’analyse technique est claire – l’USD/JPY devrait d’abord passer à 152 puis à 132. Cependant, il peut le faire en un mois, en un trimestre, voire en douze mois. En attendant, il peut plonger à 138 ou 135 avant de rebondir plus haut.

En résumé, il n’est pas surprenant que l’USD/JPY se situe au milieu d’une fourchette critique pendant les mois de négociation d’été. Ne vous méprenez pas, d’ici la fin du mois de septembre, il sera clair pour tout le monde où l’USD/JPY ira ensuite.

Mon point de vue est qu’il atteindra d’abord 152 puis 132, mais pour l’instant, il faut de la patience.

