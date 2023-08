USD/PKR : la roupie pakistanaise est menacée par la montée des tensions politiques

Plus

La roupie pakistanaise s’est déplacée latéralement lundi matin alors que la crise politique du pays se poursuivait. Le taux de change USD/PKR s’échangeait à 285,30 lundi, quelques points en dessous de son plus haut historique de 296.

Crise politique au Pakistan

Le Pakistan a été une économie assiégée cette année. La crise politique dans le pays s’est aggravée la semaine dernière après qu’un juge a condamné Imran Khan à une peine de trois ans de prison, entraînant des manifestations dans plusieurs villes. Khan, l’ancien président, a plus de cas qui pourraient conduire à plus de temps

Dans le même temps, on craint que le Pakistan ne reporte ses élections générales prévues pour cette année. Le ministre de la Justice du pays a déclaré que l’élection n’aura lieu que lorsqu’un nouveau recensement sera terminé et que de nouvelles limites seront tracées. Certains analystes pensent que cette décision est principalement due à la popularité croissante d’Imran Khan et de son parti.

Tous ces problèmes affecteront probablement la reprise économique du pays. D’une part, cela survient peu de temps après que le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars longtemps retardé, comme je l’ai écrit dans cet article. Le Pakistan a besoin de milliards de dollars en 2024 alors que certaines dettes arrivent à échéance.

L’économie du Pakistan sera également affectée par la résurgence des prix du pétrole brut. Après être tombé à un creux de 66 dollars, le Brent a bondi à plus de 87 dollars et les analystes estiment qu’il atteindra en moyenne 90 dollars pour le reste de l’année.

Ceci est remarquable puisque le Pakistan importe des milliards de dollars de pétrole raffiné et brut. En outre, le prix de l’huile de palme a également bondi alors que les problèmes de sécheresse persistent. Le Pakistan est l’un des principaux importateurs d’huile de palme.

Du côté des exportations, les principaux produits du pays sont confrontés à des vents contraires alors que la reprise mondiale ralentit. Les plus grandes exportations sont le linge de maison et les produits non tricotés.

Par conséquent, les perspectives pour la roupie pakistanaise sont baissières étant donné que la Fed devrait maintenir un ton belliciste cette année.

Analyse technique USD/PKR

Le prix USD/PKR a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a bondi de plus de 26 % par rapport au niveau le plus bas cette année. La paire se situe toujours au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. L’Average True Range (ATR) s’est déplacé latéralement.

Par conséquent, les perspectives à long terme du taux de change entre l’USD et le PKR sont optimistes à mesure que l’impact du récent plan de sauvetage s’estompe. Si cela se produit, la paire passera probablement à 300.

