Prévisions du prix du cuivre : ne tient qu’à un fil alors que les malheurs de la Chine montent

Le prix du cuivre a chuté à un niveau de support important après les derniers chiffres économiques en provenance de Chine. Le métal a chuté à un creux de 3,8285 $ mardi, bien inférieur au sommet de 4 $ depuis le début de l’année.

La demande chinoise est préoccupante

Le Dr. Copper et d’autres matières premières industrielles ont subi une pression renouvelée après les faibles chiffres commerciaux du plus gros acheteur. Comme je l’ai écrit ici , les exportations et les importations de la Chine ont chuté plus que prévu.

Les exportations ont chuté de 14,50 % tandis que les importations ont chuté de 12,4 % en juillet. Les analystes s’attendaient à ce que les deux baissent respectivement de 9,5% et 5,6%. Ces chiffres signifient que le commerce dans la deuxième plus grande économie a chuté pendant plus de 7 mois consécutifs.

Le cuivre est généralement très sensible aux événements en Chine, le plus gros acheteur. En tant que tels, des chiffres économiques plus faibles signifient que la demande pour le métal est également dans une spirale descendante.

Les données publiées la semaine dernière semblaient le confirmer, les importations de cuivre raffiné du pays ayant chuté à leur plus bas niveau en quatre ans. Les stocks de cuivre visibles ont également chuté. Du côté positif, les importations de matières premières de cuivre ont été relativement stables cette année.

Pire encore, la relance récemment annoncée par Pékin n’a pas l’effet escompté sur la stimulation de l’économie. La plupart des mesures de relance du pays visent à stimuler les dépenses de consommation.

Pendant ce temps, de nombreuses sociétés minières de cuivre ont exprimé leurs inquiétudes quant à la baisse de la demande à mesure que la croissance économique ralentit. Ce point de vue est corroboré par le cours de leurs actions. Par exemple, les actions de Rio Tinto ont chuté d’environ 18 % par rapport à leur plus haut niveau cette année. De même, BHP, Freeport-McMoran et Anglo American ont également sous-performé le marché.

Prévision du prix du cuivre

Le graphique 4H montre que les prix du cuivre ont suivi une forte tendance baissière ces derniers jours. Cette liquidation a commencé lorsque le cuivre a atteint le sommet de 4,03 $ depuis le début de l’année. Maintenant, le métal est tombé au support clé à 3,83 $, qui est le côté inférieur du canal ascendant représenté en vert. Ce côté inférieur relie le niveau le plus bas depuis mai de cette année.

Le prix du cuivre est également passé sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes, tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé sous le point neutre. Par conséquent, les prix du cuivre ne tiennent qu’à un fil, car une baisse sous le côté inférieur du canal indiquera davantage de baisse. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 3,7500 $.

