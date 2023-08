Shiba Memu défie le sentiment d’aversion au risque alors que la prévente rapporte 1,6 million $, mais devriez-vous acheter des jetons ?

Plus

Shiba Memu, un nouveau projet de crypto-monnaie révolutionnaire et de mème, a levé plus de 1,638 million $ au cours de sa prévente. Le projet a fait des vagues depuis le lancement de la prévente en raison de son angle d’IA. Shiba Memu utilisera l’IA pour se commercialiser et offrir une utilité à ses investisseurs. Les investisseurs voient ce projet comme allant au-delà d’une simple étiquette de mème. La dynamique des prix peut également attirer les investisseurs car la valeur augmente quotidiennement à 18 heures. Pour acheter des jetons SHMU, visitez le site Web du projet.

Le sentiment d’aversion au risque infiltre les marchés

Les marchés sont actuellement dans une humeur à risque, les crypto-monnaies et les actions étant affectées. Dans le secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement le top 20, seul Shiba Inu est resté dans un territoire positif au cours de la semaine dernière. Les gains reflètent les attentes positives autour de son projet de blockchain, Shibarium.

Les actions étaient mitigées alors que les investisseurs évaluaient l’état de l’économie et les actions futures de la Fed. Plus tôt dans le mois, l’agence de notation Fitch a abaissé la note à long terme des États-Unis de « AAA » à « AA+ ». Bien que l’agence ait attribué une « perspective stable » et réaffirmé la note américaine à « AAA », la note a envoyé des signaux mitigés.

Pendant ce temps, l’économie américaine a généré moins d’emplois que prévu en juillet. Cependant, il y a eu des baisses notables du chômage et des gains de salaire. Le rapport a envoyé des signaux mitigés sur la voie du resserrement économique.

Les perspectives mitigées peuvent être responsables des gains lents et négatifs de la crypto-monnaie. Cela n’a pas dissuadé les investisseurs de Shiba Memu, expliquant potentiellement les perspectives du projet.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Shiba Memu est une crypto-monnaie de mème alimentée par l’IA. Le projet tire sa valeur de l’utilisation de l’IA pour se commercialiser, créer des relations publiques et générer du battage médiatique. Shiba Memu se réinvente continuellement, apprenant de la crème de la crème pour afficher une vraie puissance de marketing.

Contrairement à ses prédécesseurs, Shiba Memu ne compte pas sur les mentions d’influenceurs pour faire sensation. Pour ce faire, il écrit sa propre histoire sur les forums et les réseaux sociaux. Avec cette capacité, Shiba Memu a un grand potentiel pour devenir un jeton de mème influent.

Shiba Memu tient également ses investisseurs informés via un tableau de bord d’IA. Les utilisateurs peuvent poser des questions, partager leurs idées et surveiller les dernières activités de marketing en temps réel. De plus, les utilisateurs peuvent gagner des jetons SHMU en donnant de précieux commentaires sur le système d’IA.

Shiba Memu, va-t-il détrôner les autres crypto-monnaies de mème ?

De toute évidence, il y a assez d’espace pour tout le monde dans le secteur des mèmes. En tant que tel, on ne peut certainement pas suggérer que Shiba Memu détrônera ses pairs mèmes. Cependant, avec son caractère unique, Shiba Memu pourrait devenir un nom familier.

Pensez aux grands projets d’IA comme ChatGPT. Le succès précoce de ChatGPT montre que l’IA est là pour rester. Shiba Memu pourrait surfer sur cette tendance croissante pour gagner du terrain et surpasser ses pairs mèmes.

De plus, il y a beaucoup à attendre des futures capacités de Shiba Memu. Les applications de l’IA dans le marketing connaissent une croissance rapide. Alors que la plupart des opérations passent à la blockchain et à l’IA, Shiba Memu pourrait devenir influent dans la transition. Cela rend la durabilité future du projet robuste et capable de surpasser ses pairs les plus proches.

Faut-il investir dans Shiba Memu ?

Les crypto-monnaies de mème, en général, ont été des actifs demandés. La valeur marchande est montée en flèche à 20 milliards $ au début de l’année 2022, contre 0 $ au début de l’année 2020. Les premiers investisseurs ont atteint des rendements supranormaux à chaque fois qu’une poussée des pièces de mème se produit. Cependant, l’incapacité des pièces de mème à conserver leur valeur est une préoccupation majeure. La caractéristique découle du manque d’utilité réelle des actifs.

Un avantage majeur de Shiba Memu est qu’il est encore nouveau et qu’il est construit dans un souci de durabilité. Etant donné que la prévente se déroule rapidement, l’arrivée des jetons sur les échanges de crypto-monnaies pourrait accueillir des mouvements de prix sauvages. Les gains pourraient être maintenus grâce à l’angle de l’IA et à la proposition de valeur unique du projet. Cela fait de Shiba Memu un investissement potentiel pour 2023 et au-delà.

