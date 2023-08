Shiba Memu génère un nouveau buzz avec son arrivée sur BitMart

Shiba Memu (SHMU) a franchi une nouvelle étape dans sa prévente et a publié une annonce majeure au milieu du malaise général du marché. Le 3 août, le nouveau projet de cryptographie basé sur l’intelligence artificielle a fait des vagues dans le monde des pièces de monnaie de mème avec l’annonce de sa cotation sur BitMart – l’un des meilleurs échanges de crypto-monnaies du marché.

Peu de temps après, la prévente – qui devrait se terminer dans 60 jours – a dépassé les 1,6 million $. Les derniers développements ont ajouté à l’exubérance incessante des investisseurs autour de ce projet alimenté par l’IA.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Un tableau de bord d’IA qui devrait être le moteur d’un système de marketing intelligent est ce qui fait vibrer Shiba Memu. L’intégration intelligente de la technologie blockchain et de l’IA dans une nouvelle stratégie de pièces de mème s’avère être déjà un changeur de jeu. Comme le montrent les performances de la prévente jusqu’à présent, les investisseurs qui cherchent à se positionner avant le prochain cycle du marché considèrent la prévente de SHMU comme une opportunité.

Shiba Memu est en prévente et se vend actuellement au prix de 0,0181 $. Le jeton suit un horaire de 24 heures simple mais efficace et attractif. Cela signifie que le prix du SHMU augmente légèrement toutes les 24 heures, la prochaine augmentation devant par exemple le pousser à 0,0183 $.

Rejoignez la prévente ici.

Projections de croissance pour Shiba Memu – L’IA est un gros problème

La technologie Blockchain a continué de gagner du terrain à travers le monde et les récents développements réglementaires ont rendu la communauté optimiste. En plus de cela, il y a un élément tendance qui est l’IA. Les secteurs de la cryptographie et de l’IA devraient connaître une croissance significative, ce dernier fournissant une base pour les prévisions clés des principales entreprises technologiques telles que Meta, Alphabet, Microsoft et Nvidia.

Il en va de même pour ce nouveau projet qui cherche à exploiter le traitement du langage naturel (NLP), l’apprentissage automatique et l’analyse prédictive pour développer une plate-forme d’auto-marketing alimentée par le jeton SHMU. Le livre blanc décrit une allocation de 85 % des jetons pour la prévente.

La prévente, est-ce un bon moment pour investir dans Shiba Memu ?

Bien que les investisseurs obtiendront leurs jetons lorsque la prévente se terminera et que la distribution aura lieu, beaucoup considèrent ces niveaux de prix comme des points d’entrée attrayants pour un projet qui s’apprête à tenter la suprématie des pièces de mème. Des pièces comme Dogecoin, Shiba Inu et Pepe ont établi des communautés et sont de gros acteurs dans le classement par capitalisation boursière.

Cependant, la prévente de Shiba Memu montre à quel point ses investisseurs sont séduits par le fait qu’il ne serait pas surprenant de voir SHMU perché au-dessus de l’un de ces principaux jetons. L’annonce de la cotation de BitMart peut annoncer le nouveau départ qui emmène Shiba Memu vers de nouveaux sommets lorsqu’il sera enfin mis en ligne sur le marché libre.

Dans ce cas, les jetons SHMU pourraient s’avérer être un excellent achat pour quiconque les acquiert au cours de cette prévente, des premiers arrivés qui ont acheté à 0,011125 $ à ceux susceptibles de se joindre lorsque le prix est à 0,024400 $. Notamment, le prix du jeton aura augmenté de 119 % par rapport au niveau initial. Pour ceux qui achètent des jetons SHMU aujourd’hui, cela signifie une augmentation d’environ 35 % par rapport à 0,0181 $.

En savoir plus sur cette pièce de mème en visitant leur site Web.

