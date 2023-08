Le FTSE MIB mis sous pression par les taxes sur les bénéfices exceptionnels des banques italiennes : acheter la baisse ?

L’indice FTSE MIB a subi une pression intense cette semaine alors que le sentiment sur les actions italiennes s’est apaisé. L’indice, qui suit les plus grandes entreprises italiennes, a chuté au cours des six derniers jours consécutifs. La plupart de ces gains sont survenus mardi alors que les inquiétudes concernant le secteur bancaire s’intensifiaient.

Impôts exceptionnels en Italie

L’indice FTSE MIB a chuté plus fortement que les autres indices européens mardi. Cette baisse s’est produite alors que les investisseurs ont vendu les actions des banques italiennes après que le parlement du pays a approuvé une taxe sur les bénéfices exceptionnels.

Les banques italiennes seront obligées de payer une taxe de 40% sur leurs revenus nets d’intérêts cette année. Dans une déclaration distincte pour apaiser le marché, le gouvernement a déclaré que la taxe serait plafonnée à 0,1 % de ses actifs pondérés en fonction des risques.

Selon le FT, qui a cité une personne connaissant le problème, a déclaré que la réponse visait à calmer partiellement le marché. Malgré le retour en arrière, les banques italiennes devront encore verser plus de 1,8 milliard de fonds supplémentaires au gouvernement.

En conséquence, les banques ont été les entreprises les moins performantes de l’indice FTSE MIB. Les actions de Bper Banca et BCA MPS ont chuté de plus de 10 % tandis que Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit et Banca Generali ont chuté de plus de 5 %.

Les banques italiennes ont signalé une forte augmentation des revenus d’intérêts suite à la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de relever les taux d’intérêt. Les politiciens soutiennent que ces banques n’ont pas augmenté les intérêts payés aux clients en ligne avec ce bond.

Ces valeurs bancaires resteront probablement sous pression mercredi suite à la décision de Moody’s de déclasser certaines grandes banques américaines. Certaines des banques qui ont été déclassées étaient M&T Financial, Pinnacle Financial et Webster Financial. Moody’s a également placé des banques comme Truist, BNY et Northern Trust en examen.

Historiquement, l’indice FTSE MIB a tendance à sous-performer après une journée de baisse à Wall Street. Des indices comme le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont baissé de plus de 15 points mardi.

L’indice réagira également à plusieurs bénéfices importants de certaines des plus grandes sociétés européennes. Certains des plus notables sont Generali, Unipo Gruppo et Deutsche Telekom.

Prévision de l’indice FTSE MIB

Graphique FTSE MIB par TradingView

Les actions italiennes se sont bien comportées cette année. L’indice FTSE MIB a atteint un plus haut de 29 730 € en juillet. Récemment, cependant, l’indice a reculé et est tombé sous la moyenne mobile de 50 jours. Il reste légèrement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours.

L’indice FTSE 100 est également légèrement au-dessus du côté inférieur du canal ascendant. Par conséquent, l’indice va probablement reculer puis reprendre la tendance haussière alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 29 000 €. Un mouvement sous le côté inférieur du canal ascendant indiquera plus de faiblesse.

