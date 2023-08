Devriez-vous investir dans Chancer après la vision haussière de Cramer concernant DraftKings ?

DraftKings Inc (NASDAQ : DKNG) a publié un rapport surprenant en termes de bénéfices pour son deuxième trimestre de l’année fiscale la semaine dernière alors que les États américains continuaient de légaliser les paris en ligne. Ses actions perdaient encore plus de 15 % ces derniers jours.

Cramer partage son point de vue sur DraftKings

Mais Jim Cramer n’est pas d’accord avec la vente. Il est convaincu que DraftKings est bien placé pour poursuivre sa croissance alors que la saison de la NFL débutera le mois prochain.

Le PDG Jason Robbins est à la hauteur. Vous voulez être là pour la saison de football, c’est ce que je peux vous dire.

Notez que la société cotée au Nasdaq a également relevé ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année qui se situent désormais à quelque 220 millions $ au-dessus du consensus.

Plus important encore, au moins trois entreprises (Wells Fargo, JPMorgan, Truist) ont augmenté leurs opinions respectives sur DraftKings après sa mise à jour trimestrielle suggérant que les analystes voient une force continue dans les paris en ligne dans les mois à venir.

C’est peut-être pourquoi ESPN s’est également associé à Penn Entertainment cette semaine pour lancer un bookmaker – et il est concevable de penser que la demande croissante pour les jeux de hasard ne se limite pas à ces grands noms notables.

Les plates-formes émergentes comme Chancer.com pourraient tout autant en bénéficier.

Chancer est au cœur des paris en ligne

Chancer est une plateforme basée sur la blockchain qui vise à révolutionner le monde des paris en ligne.

Le projet rassemble la diffusion en direct et les paris sociaux pour que ses utilisateurs aient non seulement l’expérience la plus excitante mais aussi une expérience relativement plus sûre. Il est alimenté par un jeton natif homonyme que vous pouvez utiliser pour créer des paris ou y participer.

Le futur réseau entièrement décentralisé veut capitaliser sur le marché des paris et des jeux numériques de 90 milliards $ qui devrait se développer avec un TCAC de 10 %.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que la dynamique de l’offre et de la demande a en fait tendance à déterminer le prix du jeton $CHANCER – ce qui signifie que vous pouvez le voir essentiellement comme un investissement potentiel.

Au moment de la rédaction, le jeton BSC0 coûte 0,011 $ en prévente.

La NFL pourrait stimuler la demande des investisseurs pour le jeton Chancer

Il est évident qu’une demande accrue pourrait se traduire par une appréciation du prix du jeton $CHANCER.

C’est là qu’intervient la prochaine saison de football. En règle générale, la NFL entraîne une augmentation du nombre de paris, ce qui peut inviter davantage d’utilisateurs à utiliser Chancer.com cette année pour créer et participer à des paris en ligne – pour lesquels ils auront besoin du jeton natif de la plate-forme.

La Ligue nationale de football pourrait stimuler la demande de jetons $CHANCER, ce qui pourrait servir de catalyseur pour une augmentation des prix.

Même sans la saison de football, le jeton BSC0 a collecté plus de 1,2 million $ jusqu’à présent, ce qui brosse un tableau plutôt rose de la demande qu’il constate déjà.

Un autre avantage à court terme pour le jeton $CHANCER pourrait être sa mise en ligne sur les échanges de crypto-monnaies – quelque chose qui devrait se produire une fois la prévente en cours terminée.

L’ETF Bitcoin au comptant pourrait être un vent arrière pour $ CHANCER

N’oubliez pas que $CHANCER, à la base, est une crypto-monnaie, ce qui signifie que le jeton natif pourrait bénéficier des vents favorables liés à la crypto-monnaie et voir son prix augmenter à mesure que l’écosystème se développe.

Selon Statista, la cryptographie représentera un marché de 38 milliards $ d’ici la fin de cette année et se développera de manière agressive dans les années à venir pour atteindre environ 65 milliards $ en 2027. Cela correspond à une croissance de plus de 70 % en quatre ans.

Depuis le début de l’année, le marché de la crypto-monnaie s’est déjà remarquablement bien comporté, comme en témoigne la hausse de 80 % du prix de Bitcoin. Mais il existe encore des facteurs qui pourraient catalyser sa prochaine étape à court terme.

Par exemple, les investisseurs attendent l’approbation réglementaire pour un ETF Bitcoin au comptant alors que Cathie Wood, la directrice générale d’Ark Investment Management, a récemment déclaré que la SEC pourrait en autoriser plusieurs à la fois.

En comptant Ark et BlackRock, sept autres gestionnaires d’actifs ont déposé auprès du régulateur américain un tel fonds négocié en bourse. Le marché de la crypto-monnaie pourrait également en bénéficier une fois que la banque centrale aura confirmé qu’elle a fini d’augmenter les taux.

Dans l’ensemble, alors que l’espace cryptographique continue de se rétablir, Chancer en tant que composant de celui-ci pourrait également se renforcer. Pour plus de détails sur la façon d’investir dans le jeton $CHANCER, visitez le site Web du projet ici.

