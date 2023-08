Profitez d’un revenu passif avec Chancer pendant que Shiba Inu et Cardano révolutionnent la finance

Plus

Les actifs numériques changent la façon dont nous interagissons avec le monde financier. Alors que beaucoup perçoivent les crypto-monnaies comme des investissements spéculatifs sans valeur, le secteur continue de prendre de l’ampleur, offrant aux adeptes diverses façons de gagner un revenu passif.

Analysons trois actifs qui ont recontextualisé la finance moderne, Cardano, Shiba Inu et Chancer. Chacun de ces projets a des caractéristiques uniques qui offrent des opportunités lucratives aux utilisateurs. Par exemple, les institutions adoptent de plus en plus Cardano comme moyen de paiement.

La pièce de mème Shiba Inu a développé son réseau et peut désormais enrichir ses adeptes, tandis que Chancer offre une opportunité unique aux amateurs de jeux play-to-earn. Chancer est une application prédictive basée sur la blockchain unique en son genre qui permet aux utilisateurs de définir leurs conditions de pari.

Shiba Inu – pour monétiser les mèmes

Shiba Inu a rejoint l’espace crypto en tant que jeton de mème sans valeur. Cependant, ses développeurs ont créé l’actif pour introduire plus de cas d’utilisation. De plus, la communauté dynamique de SHIB a aidé la crypto-monnaie thématique à attirer plus d’adeptes.

Invezz.com a signalé plusieurs versions à venir conçues pour améliorer les fonctionnalités et les offres au sein de l’écosystème de Shiba Inu. Dans ce contexte, Shiba Inu n’est plus un mème mais un investissement légitime en crypto-monnaie qui peut enrichir les utilisateurs.

Chancer – visant à transformer les paris en utilisant la technologie blockchain

Alors que Shiba Inu et Cardano attirent l’attention en raison de leurs opportunités d’investissement, le jeton Chancer ($CHANCER) offre le premier marché prédictif basé sur la blockchain au monde qui permet aux utilisateurs de parier sur divers événements. Le projet a connu une traction amplifiée en raison de ses services décentralisés, permettant aux individus de définir leur jeu, leurs règles et leurs cotes.

$CHANCER renforce la plateforme Chancer, offrant aux détenteurs des opportunités uniques de profiter de leurs marchés prédictifs en fonction de leur expertise et de leurs intérêts. Les membres qui détiennent le jeton peuvent créer leurs marchés ou parier sur ce que les autres détenteurs créent.

Chancer, est-ce un bon investissement ?

Chancer promet de transformer la façon dont nous prévoyons les résultats et récompensons les prévisions précises à l’ère du Web3.

La prévente de Chancer, qui a débuté le 13 juin, vise à récolter 15 000 000 $ et se déroulera en 12 étapes. La valeur de l’actif monte en flèche à chaque phase – et se trouve actuellement dans sa deuxième étape.

La prévente de Chancer a récemment dépassé 1 million de dollars, confirmant l’enthousiasme de la communauté pour la plate-forme de paris décentralisée unique. Pendant ce temps, la feuille de route indique que des augmentations durables du prix du jeton $CHANCER pourraient se produire en 2024, lorsque la plate-forme principale sera enfin lancée.

Cardano – et l’adoption des crypto-monnaies

Alors que Shiba Inu continue d’attirer l’attention, d’autres altcoins font également des mouvements. Cardano fait partie des projets qui ont atteint une traction significative dans l’espace. Son équipe expérimentée a lancé un réseau durable et sécurisé pour la création de contrats intelligents et d’applications décentralisées.

Cardano offre une plate-forme robuste et évolutive qui peut satisfaire la demande future dans l’espace blockchain. Par conséquent, certaines institutions acceptent Cardano et d’autres crypto-monnaies comme options de paiement. Comme on le voit ici, Cardano reste une opportunité d’investissement lucrative.

