Prévision de l’indice Nifty 50 : les actions indiennes retesteront-elles le plus haut historique ?

L’indice Nifty 50 a évolué latéralement jeudi alors que les traders se sont repositionnés pour la décision à venir sur les taux d’intérêt de la Reserve Bank of India (RBI). La paire se négociait à 19 583 ₹, où elle se trouvait ces derniers jours. Ce prix est inférieur de quelques points au niveau record de 19 991 ₹.

Décision sur les taux d’intérêt de la RBI

L’indice Nifty 50, qui suit les principales entreprises indiennes, s’est bien comporté au cours des derniers mois. Comme certains de ses pairs européens comme les indices CAC 40 et DAX, il a récemment atteint son plus haut niveau jamais enregistré. Il a bondi de plus de 16% par rapport au niveau le plus bas d’avril.

Le prochain catalyseur important pour l’indice Nifty 50 est la décision à venir sur les taux d’intérêt de la RBI. Comme je l’ai écrit dans ce rapport , la plupart des analystes estiment que la RBI laissera les taux d’intérêt inchangés à 6,5 %.

Le mouvement exact n’aura pas d’impact direct sur les indices Nifty 50 et BSE. Au lieu de cela, les deux réagiront aux orientations prospectives de la banque. Un signe qu’il commencera à réduire les taux plus tôt que le premier trimestre de 2024 sera une chose positive pour les actions indiennes.

Les plus grands gagnants de l’indice Nifty 50 jeudi ont été Adani Enterprises et Adani Ports, dont les actions ont bondi de plus de 1,25 %. Ces actions ont augmenté après qu’un rapport de Bloomberg a déclaré qu’Adani envisageait de vendre la participation de 6 milliards de dollars dans Wilmar.

Adani n’a pas confirmé la nouvelle. Une telle décision lui fournira les fonds nécessaires pour rembourser une partie de sa dette. Sur la base de l’évaluation de 6,7 milliards de dollars de Wilmar, la participation d’Adani est estimée à environ 3 milliards de dollars.

Après avoir plongé il y a quelques mois, le cours de l’action d’Adani Enterprises a augmenté de plus de 150 % par rapport au plus bas depuis le début de l’année. Il reste nettement inférieur au plus haut depuis le début de l’année. Les autres titres les plus performants de l’indice Nifty 50 étaient Oil & Natural Gas, Bharat Petroleum et Cipla.

Prévisions de l’indice Nifty 50

Le graphique journalier montre que l’indice Nifty 50 a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a récemment transformé l’importante résistance à 18 887 ₹ (plus haut du 30 novembre 2022) en support. L’indice est soutenu par les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours alors même que le MACD forme un modèle de divergence baissière.

Les perspectives pour les actions indiennes sont optimistes, le prix cible immédiat étant de 19 991 ₹, le point le plus élevé de juillet. Cette vue deviendra invalide si le prix passe en dessous de 19 290 ₹.

