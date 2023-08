L’USD / NOK forme un drapeau baissier alors que l’inflation norvégienne glisse

Le prix USD/NOK a dérivé vers le haut cette semaine alors que le prix du pétrole brut augmentait et après les dernières données sur l’inflation aux États-Unis et en Norvège. Il a atteint un sommet de 10,31, le plus haut niveau depuis le 12 juillet. La paire a bondi de plus de 3,85 % par rapport au niveau le plus bas de juillet.

Données sur l’inflation aux États-Unis et en Norvège

Le taux de change USD/NOK a dérivé à la hausse au cours des dernières semaines. Le prix du pétrole brut a effectué un retour en force après être tombé en dessous de 70 dollars il y a quelques mois. Le Brent a bondi à 87 $ tandis que le West Texas Intermediate (WTI) est passé à 82,67 $.

Le taux de change USD/NOK est généralement légèrement sensible au prix du pétrole brut puisque la Norvège est le deuxième producteur de pétrole en Europe après la Russie. Dans de nombreux cas, la couronne norvégienne se porte bien lorsque le prix du pétrole augmente.

L’autre catalyseur important pour la couronne norvégienne a été les dernières données sur l’inflation. Les chiffres de l’agence norvégienne des statistiques ont montré que l’inflation globale de la consommation a continué de baisser le mois dernier.

L’IPC global est passé de 6,4 % en juin à 5,4 % en juillet. Cette baisse était plus profonde que l’estimation médiane de 5,7 %. Sur une base mensuelle, l’inflation globale est passée de 0,6 % à 0,4 %. Ces chiffres signifient que l’inflation du pays a culminé à 7,5 % en novembre de l’année dernière. L’inflation sous-jacente est passée de 7,0 % à 6,4 % en juillet.

Les États-Unis ont également publié des données encourageantes sur l’inflation. Comme nous l’avons écrit ici , les données sur l’inflation globale de la consommation sont passées de 3,0 % à 3,2 %, soit moins que l’estimation médiane de 3,3 %. L’inflation sous-jacente est passée de 4,8 % en juin à 4,7 % en juillet.

Analyse technique USD/NOK

Le graphique 4H montre que la paire de devises USD/NOK a dérivé vers le haut au cours des derniers jours. Il est passé du plus bas de ce mois-ci de 9,9120 à un plus haut de 10,3225. La paire est passée sous la moyenne mobile sur 50 périodes.

Plus important encore, la paire a formé un motif de drapeau baissier, qui est un signal baissier. Il a également renversé l’importante résistance à 10,2427, le niveau le plus bas du 4 avril. Par conséquent, la paire aura probablement une cassure baissière dans les prochains jours alors que les vendeurs ciblent le niveau de psychologie clé à 10,00.

