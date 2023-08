Prévisions NZD / USD avant la réunion de la RBNZ, minutes du FOMC

Plus

Le NZD/USD a chuté au cours des quatre derniers jours consécutifs alors que les investisseurs se concentrent sur la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) et les minutes du FOMC. Il est tombé à un creux de 0,5980, le niveau le plus bas depuis novembre 2022.

Hausse des taux de la RBNZ en vue

L’une des plus grandes nouvelles sur le forex cette semaine aura lieu la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la RBNZ. La décision, prévue mercredi, interviendra à un moment difficile pour l’économie néo-zélandaise.

Des données récentes ont révélé que la Nouvelle-Zélande est entrée dans une récession alors que la demande interne et externe diminue. L’économie s’est contractée de 0,1 % au cours du trimestre de mars et les analystes s’attendent à ce que la faiblesse se poursuive au deuxième trimestre.

L’inflation en Nouvelle-Zélande est également à un niveau élevé. Les données les plus récentes ont révélé que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,1 % au deuxième trimestre. Et la semaine dernière, les données ont montré que les anticipations d’inflation ont atteint 2,83 % au troisième trimestre.

Par conséquent, la RBNZ est dans une situation difficile où elle doit augmenter ses taux pour lutter contre l’inflation alors que l’économie se contracte. L’équilibre sera pour la banque de laisser les taux inchangés à 5,50% comme elle l’a fait lors des deux dernières réunions. Les taux néo-zélandais sont passés de 0,25 % en août 2021.

Les prochaines nouvelles importantes sur le NZD/USD à surveiller seront les prochaines minutes du FOMC mercredi. Ces minutes donneront plus de couleur sur la dernière réunion où la banque a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 %.

Les minutes viendront après que les États-Unis aient publié des chiffres encourageants sur l’inflation. Les données ont révélé que l’inflation globale a augmenté à 3,2 % tandis que les prix sous-jacents sont tombés à 4,7 % en juillet. En conséquence, certains analystes estiment que la Fed suspendra ses hausses de taux pour le reste de l’année.

Analyse technique NZD/USD

Le taux de change entre le NZD et l’USD a suivi une forte tendance baissière ces derniers jours. Il oscille au niveau de support important puisqu’il s’agissait également du swing le plus bas le 31 mai. La paire est également tombée en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

De plus, l’indice de force relative (RSI) est passé sous le point neutre et se rapproche du niveau de survente. Par conséquent, il existe deux scénarios potentiels avant la décision de la RBNZ. Premièrement, la vente pourrait continuer, poussant la paire vers le support suivant à 0,5900. La situation alternative est celle où la paire rebondira et retestera le niveau de résistance à 0,6200.

