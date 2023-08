Prévision de prix Bluzelle : Combien de temps cette pompe BLZ tiendra-t-elle ?

Plus

Le prix de Bluzelle (BLZ) s’est soudainement réveillé alors que la demande pour le jeton a bondi. Le BLZ a atteint un sommet de 0,1225 $ lundi, le plus haut niveau depuis février de cette année. Il a bondi de plus de 126 % par rapport au niveau le plus bas cette année.

Qu’est-ce que BLZ et pourquoi augmente-t-il ?

Bluzelle est une blockchain qui présente des caractéristiques uniques aux écosystèmes existants comme Ethereum et Solana. C’est une plate-forme extrêmement rapide avec plus de 10 000 transactions par seconde (TPS), ce qui est plus rapide que la plupart des blockchains.

L’autre caractéristique importante de Bluzelle est le stockage décentralisé qui est une alternative intégrée à Filecoin et Arweave. En tant que tel, ses développeurs peuvent renoncer à l’étape supplémentaire consistant à trouver des alternatives. Les autres caractéristiques de la plate-forme sont qu’elle est hautement interopérable puisqu’elle utilise le Cosmos technologie.

Le prix de Bluzelle a fortement bondi au cours des derniers jours alors qu’il gagne en popularité parmi les commerçants de crypto. Comme indiqué ci-dessous, il est à la mode sur la plupart des plateformes de médias sociaux comme Twitter (X) et StockTwits.

Par conséquent, ce rallye ressemble à un schéma de pompe et de vidage puisqu’il n’y a pas de nouvelles majeures responsables du mouvement. Un examen des données sur le volume des échanges montre que la plupart de ces transactions proviennent de Binance, la plus grande bourse au monde.

Une autre raison possible est qu’il y a des espoirs d’une nouvelle importante dans les prochains jours. Dans le passé, nous avons vu certains jetons augmenter avant une nouvelle majeure comme un partenariat ou une mise à niveau du réseau.

Prévision de prix Bluzelle

Le graphique journalier montre que le prix BLZ s’est soudainement réveillé vendredi. Depuis lors, le jeton a bondi de plus de 100 % dans un environnement à volume élevé. Bluzelle a franchi le niveau de résistance important à 0,096 $, le plus haut niveau du 16 avril. Il a bondi au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) a bondi au-dessus du niveau extrêmement suracheté.

Par conséquent, je pense que le prochain mouvement de Bluzelle sera vers le bas à mesure que la pompe s’estompera. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 0,0900 $. Une cassure au-dessus de la résistance à 0,1225 $ indiquera plus de hausse.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.