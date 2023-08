USD/ARS : L’intrigue s’épaissit alors que le peso argentin tombe dans l’oubli

Plus

La vente du peso argentin s’est aggravée lundi alors que les inquiétudes concernant l’économie du pays s’intensifiaient. La paire USD/ARS a grimpé de plus de 16 %, atteignant un record de 350. Elle a bondi de plus de 1 100 % au cours des cinq dernières années, ce qui en fait l’une des devises les moins performantes au monde.

Le crash du peso argentin continue

Le peso argentin a été sous pression ces dernières années alors que la mauvaise gestion du pays se poursuivait. Le pays a été secouru par le Fonds monétaire international (FMI) après avoir manqué à ses obligations à plusieurs reprises. Il a récemment reçu un autre renflouement, comme je l’ai écrit ici .

La braderie de l’ARS s’est à nouveau dévaluée lundi après que Javier Milei, candidat libertaire, a remporté la primaire avec 30,1%. Milei a exprimé des frustrations avec plusieurs institutions, dont la banque centrale du pays. En tant que nouveau venu politique, on ne sait toujours pas comment il gouvernera s’il est élu aux élections de novembre.

Les problèmes de l’Argentine sont plus profonds que ce que la plupart des analystes avaient prédit. D’une part, le secteur agricole, qui soutient l’économie, est sous le choc. Des données récentes ont montré que la récolte de maïs et de soja de cette année sera nettement inférieure aux normes historiques. En conséquence, l’Argentine a été forcée d’importer de la nourriture dans le but de faire baisser les prix.

De plus, l’inflation argentine a bondi et les analystes pensent que la situation réelle est pire que ce que disent les données officielles. La banque centrale argentine a été forcée de relever ses taux car la confiance dans la monnaie a diminué. Le taux de chômage a grimpé à plus de 7 %.

Analyse technique USD/ARS

Le graphique hebdomadaire montre que le taux de change USD/ARS est devenu vertical au cours des cinq dernières années. Il a bondi de plus de 1 000 % au cours de cette période, entraînant une diminution de la classe moyenne. La paire reste au-dessus de toutes les moyennes mobiles tandis que des oscillateurs comme l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique sont passés au niveau de surachat.

Par conséquent, les perspectives pour le peso argentin sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant à 400.

