À quoi s’attendre de la RBI dans un contexte de prix élevés des tomates, d’augmentation de l’IPC et de contraction du WPI ?

Le taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’Inde a fortement augmenté, augmentant pour un deuxième mois consécutif et atteignant 7,4 % en glissement annuel en juillet 2023.

Ceci est significatif car pour la première fois en quatre mois, le taux d’inflation a dépassé la fourchette cible d’inflation de 4% + (-) 2% en glissement annuel de la Banque de réserve de l’Inde.

Surtout, l’IPC ou l’inflation des prix de détail a atteint un sommet sur 15 mois, en deçà des 7,8 % en glissement annuel enregistrés en avril 2022.

Sans surprise, au cours du mois, les produits alimentaires se sont avérés être le défi majeur pour l’économie, les légumes représentant près d’un tiers de l’inflation, alors qu’ils ne représentaient que 6,04 % du panier de l’IPC.

Heureusement, l’IPC de base s’est détendu, passant de 5,3 % en glissement annuel à 5,1 % en glissement annuel le mois précédent.

Étant donné le poids élevé des produits alimentaires agrégés dans le panier de l’IPC, cela peut être un signal que bien que l’économie ait été frappée par un choc sévère, celui-ci pourrait s’avérer temporaire.

D’autre part, l’indice des prix de gros (WPI), qui est fortement impacté par les prix des matières premières, s’est contracté de 1,4 % en glissement annuel.

IPC

La préparation du rapport mensuel sur l’inflation au détail pour l’Inde est en soi une tâche monumentale.

Les prix sont collectés dans 99,5% des villages du pays et 98,5% des marchés urbains.

Pour le mois de juillet, l’IPC a bondi à 7,4 % en glissement annuel, contre 4,9 % en glissement annuel le mois précédent.

Il y a un an, en juillet 2022, l’inflation du commerce de détail était de 6,7 % en glissement annuel.

Dans le dernier rapport, les zones rurales ont connu une inflation supérieure à l’IPC de 7,6 % en glissement annuel, tandis que les zones urbaines étaient à 7,2 % en glissement annuel.

Un élément clé de la hausse a été l’indice des prix à la consommation des aliments (CFPI) qui a enregistré une augmentation de 11,5 % en glissement annuel, contre 4,5 % en glissement annuel en juin 2023 et 6,7 % en glissement annuel en juillet 2022.

Dans ce cas, la situation s’est inversée, les zones urbaines connaissant un taux d’inflation alimentaire plus élevé de 12,3 % en glissement annuel, tandis que les zones rurales étaient inférieures à 11,0 % en glissement annuel.

Composants

Aliments et boissons

Les aliments et boissons, qui représentent 45,86 % du panier de l’IPC, ont connu une inflation de 10,6 % en glissement annuel, tirée par les légumes qui ont augmenté de 37,3 % en glissement annuel.

En règle générale, les économies en développement ont tendance à avoir des allocations beaucoup plus importantes de produits alimentaires dans leurs paniers d’inflation, par rapport aux économies avancées.

En conséquence, l’Inde et d’autres pays en développement sont susceptibles de connaître des pics soudains d’inflation, dans un contexte de perturbations agricoles et de mauvaises conditions météorologiques.

Bien qu’ils ne représentent que 0,57 % de l’IPC, le principal contributeur à la flambée de l’inflation a été le prix des tomates qui, selon un rapport de Reuters, a augmenté d’environ 1 400 % au cours des trois derniers mois.

Parmi les autres principaux contributeurs, citons les épices (21,6 % en glissement annuel), les légumineuses (13,3 % en glissement annuel) et les céréales et produits dérivés (13,0 % en glissement annuel).

Dans l’ensemble, les légumes représentent 7,46 % du panier, tandis que les épices, les légumineuses et les céréales représentent respectivement 3,11 %, 2,95 % et 12,35 % chacun.

Ces derniers mois, les prix des légumes (et en particulier des tomates) ont grimpé en flèche en raison de conditions météorologiques défavorables, notamment une chaleur excessive, des précipitations irrégulières et des perturbations logistiques associées.

En fait, le CFPI a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2020.

Autres catégories

D’après le graphique ci-dessus, il est clair que les autres catégories clés de l’IPC sont étroitement regroupées et ont convergé, tandis que les aliments et les boissons, qui représentent près de la moitié de l’indice, ont soudainement augmenté radicalement.

Heureusement, cette dynamique a permis à l’IPC de base de rester sous contrôle, mais démontre les défis à court terme auxquels l’Inde peut être confrontée en raison des perturbations liées aux conditions météorologiques tout en soulignant la puissance de la hausse des prix des tomates dans le pays.

Ainsi, pour obtenir des courbes d’inflation plus lisses, l’importance d’investir dans l’amélioration des transports, des chaînes du froid et du stockage, ainsi que dans la découverte transparente des prix et l’élimination des pratiques du marché noir telles que la thésaurisation ne peut être surestimée.

Les lecteurs intéressés peuvent en savoir plus sur les politiques récentes de l’Inde en matière de tomates et de riz ici.

IPC par État

À l’exception de Manipur et de Tripura, les États du nord-est de l’Inde sont restés dans la fourchette d’inflation prescrite par la RBI.

En outre, le Jammu-et-Cachemire, le Bengale occidental, Goa, Delhi et Lakshadweep sont également dans la fourchette cible.

L’inflation du commerce de détail à Delhi s’est élevée à 3,7 % en glissement annuel au mois de juillet.

Les îles Andaman et Nicobar, un archipel de près de 600 îles, ont enregistré un IPC de 6,08 % en glissement annuel, manquant de peu le plafond cible.

Le Chhattisgarh, un État de 30 millions d’habitants, a connu une inflation de 6,05 %, également dépassée par la hausse spectaculaire des prix des tomates.

Des mesures pour freiner l’inflation alimentaire

Le gouvernement indien a pris certaines mesures pour limiter l’inflation alimentaire.

Certaines des mesures clés comprennent :

Libération de tomates à prix subventionnés

Libération des oignons des stocks régulateurs

Faciliter les importations de tomates du Népal

Interdire l’exportation de certaines variétés de riz

Libération de légumineuses à partir des stocks régulateurs

L’arrivée attendue de nouveaux arrivages de légumes frais sur le marché

WPI

L’inflation de l’indice des prix de gros (WPI) a été enregistrée à (-)1,4% en juillet 2023 contre -4,1% en juin 2023.

Les articles primaires, qui représentent 22,62 % du panier WPI, ont augmenté de 7,6 % en glissement annuel et ont été menés par les articles alimentaires (14,3 % en glissement annuel) et les minéraux (5,2 % en glissement annuel).

La poussée des prix des articles alimentaires est venue des légumes, qui ont bondi de 62,1 % en glissement annuel.

En revanche, les prix des graines oléagineuses (-9,6 % en GA) et du pétrole brut et du gaz naturel (-13,7 % en GA) ont baissé depuis le mois correspondant de l’année précédente.

Le carburant et l’électricité, qui représentent 13,15 % du panier, ont diminué de 12,8 % en glissement annuel.

Les produits manufacturés, qui composent le solde 64,23% de l’indice, ont également baissé de 2,5% sur un an, en raison des métaux (-6,1% sur un an), des produits chimiques et chimiques (-7,1% sur un an), du papier et des produits en papier (-8,3% sur un an). sur un an) et textile (-9,0 % sur un an).

La baisse la plus marquée est survenue dans les huiles et graisses végétales et animales, qui ont chuté de 22,6 % en glissement annuel.

Fait intéressant, les produits alimentaires manufacturés ont également diminué, enregistrant (-) 4,0 % en glissement annuel.

L’indice alimentaire WPI, qui comprend les articles alimentaires des articles primaires et les produits alimentaires des produits manufacturés, est passé de (-) 1,2 % en glissement annuel en juin 2023 à 7,8 % en juillet 2023.

Comme indiqué précédemment, les impacts météorologiques sur l’IPC et le WPI par le biais des canaux des prix alimentaires peuvent être importants, comme le montre le graphique ci-dessous (sur une base annuelle).

RBI peut augmenter

Compte tenu de la montée en flèche de l’inflation, il est peu probable que les prix des légumes baissent de manière significative de sitôt et pourraient contribuer à une inflation globale élevée pendant au moins les 2 à 3 prochains mois.

Cependant, le fait que l’IPC ait dépassé le plafond de ciblage d’inflation pourrait conduire la RBI à relever ses taux de 0,25 % lors de sa prochaine réunion.

Cela survient après que la RBI a laissé le taux directeur inchangé à 6,5 % pour une troisième réunion consécutive, mais a relevé ses prévisions d’inflation pour l’année entière de 5,1 % à 5,4 % en août.

Le résultat final de l’IPC de fin d’année dépendra de l’efficacité des stratégies du gouvernement pour contenir l’inflation alimentaire, ainsi que de la concrétisation de conditions météorologiques favorables.

Cependant, il se peut que l’inflation sous-jacente continue de rester relativement inchangée, en particulier si le WPI reste en territoire de contraction.

Pourtant, dans les mois à venir, la pression à la hausse sur les prix du pétrole brut et des huiles comestibles internationales pourrait constituer un risque pour WPI.

L’inflation alimentaire, après avoir bondi à travers l’IPC et le WPI, continuera d’être la principale préoccupation dans les deux mesures jusqu’à la fin de l’année.

