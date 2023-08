Indice DXY: prévisions du dollar américain avant les minutes du FOMC

Plus

Le rallye de l’indice du dollar américain (DXY) s’est poursuivi cette semaine avant les prochaines minutes du FOMC. Il a atteint un sommet de 103,27 $ mercredi, le plus haut niveau depuis le 6 juillet. Il a grimpé de plus de 3,51 % par rapport au niveau le plus bas cette année.

Minutes du FOMC à venir

L’indice du dollar américain a connu une forte tendance haussière au cours des dernières semaines, les investisseurs adoptant un sentiment d’aversion au risque. Il y a des risques sur l’économie américaine après que Fitch a dégradé la cote de crédit de AAA à AA+.

Dans un rapport séparé, Moody’s a déclassé un tas de banques régionales américaines et a mis en examen des noms importants comme Northern Trust et State Street. Fitch a maintenant averti qu’il pourrait rétrograder certaines grandes banques, dont JP Morgan.

Il y a aussi un risque pour la Chine, la deuxième plus grande économie du monde. L’agence chinoise des statistiques a publié mardi une série de données économiques faibles. Les ventes au détail, la production industrielle et les investissements en immobilisations ont augmenté à un rythme plus lent, poussant les banques à réduire les perspectives économiques.

Par conséquent, le dollar américain est devenu une source de refuge pour les investisseurs. Ce point de vue a été soutenu par les derniers chiffres des ventes au détail aux États-Unis, qui ont montré que les dépenses sont restées résilientes en juillet. Les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % tandis que les ventes de base ont bondi de 1 %, dépassant les estimations des analystes.

Les prochaines nouvelles importantes sur l’USD sera le prochain procès-verbal de la dernière réunion de la réunion de la Réserve fédérale. Ce procès-verbal fournira plus de détails sur les délibérations qui ont eu lieu lors de la réunion et sur la façon dont les membres ont délibéré.

La réunion a eu lieu avant que les États-Unis ne publient les données sur l’inflation à la consommation de la semaine dernière. L’IPC global a augmenté à 3,2 % tandis que l’IPC de base a chuté à 4,7 %. Par conséquent, les perspectives des minutes pourraient changer puisque la Fed a plus de données à traiter avant la prochaine réunion du 26 septembre.

On craint que la reprise des remboursements des prêts étudiants ne ralentisse les dépenses de consommation. Dans une note, les analystes d’ING déclarent :

“Le problème est que cela (les remboursements de prêts étudiants) augmentera également les risques de récession, ce qui, selon nous, découragera la Fed de toute nouvelle augmentation des taux d’intérêt. Au lieu de cela, nous nous attendons à des baisses de taux d’intérêt à partir de mars 2024 »

Prévisions de l’indice du dollar américain

Le graphique journalier montre que l’indice DXY a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Au cours de cette période, il a transformé l’important niveau de résistance à 100,75 $ en support.

L’indice a également bondi au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) se rapproche du niveau de surachat. Il se rapproche également du niveau de résistance clé à 103,45 $, le point le plus élevé du 6 juillet.

Par conséquent, les perspectives de l’indice du dollar sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant de 104,62 $, le plus haut niveau du 31 mai.

