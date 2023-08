Prévente de Chancer. Est-ce un pari haussier pour 2023 et dans le futur ?

Chancer a lancé une prévente de son jeton le 13 juin 2023. Les investisseurs ont acheté 1,33 million $ de jetons deux mois après son lancement. La vente a lieu dans un contexte d’enthousiasme croissant pour sa plateforme de paris sociaux alimentée par la blockchain. Pour beaucoup, Chancer représente une opportunité significative dans le monde des paris, l’un des secteurs à la croissance la plus forte. Plus encore, son modèle de pari peer-to-peer permet aux investisseurs d’être aux commandes. Avec la prévente en cours, à quel point ce jeton peut-il devenir haussier ?

L’idée derrière Chancer et les paris P2P

Pendant longtemps, les paris ont été laissés entre les mains des bookmakers. Les bookmakers déterminent sur quoi les parieurs peuvent parier. Ils fixent également les cotes et les règles du jeu. Cela a limité les paris aux sports typiques et aux événements majeurs tels que le football, le basket-ball, etc.

Chancer a réfléchi à la manière dont les investisseurs et les parieurs peuvent jouer un plus grand rôle. Grâce à une plateforme blockchain, les investisseurs peuvent parier à distance sur plusieurs événements. Cela inclut leur permettre de parier sur les événements ou les situations qu’ils aiment.

Par exemple, supposons que Jil s’attend à ce que l’athlète A remporte un marathon. James a une opinion différente et ils veulent placer un pari pour et contre l’événement. En utilisant la plateforme de Chancer, Jil peut créer un marché de paris pour le résultat du marathon. Il peut alors inviter James (un pair) et donc le label P2P. Selon le modèle, Jil et James peuvent déterminer les chances de gagner et les règles.

Avec un modèle P2P, Chancer vise à décentraliser le monde des paris. Le modèle devrait augmenter le nombre d’événements et de situations probabilistes sur lesquels parier.

L’idée d’investissement derrière Chancer

Chancer peut sembler être une plateforme de paris améliorée, mais c’est plus que cela. La plate-forme est conçue pour attirer les investisseurs qui cherchent à accroître leurs revenus passifs.

Premièrement, le jeton Chancer a un énorme potentiel. Le jeton est le moyen d’échanger de la valeur sur la plateforme et de réclamer des gains. Les paris étant un secteur fort et en croissance, davantage de parieurs sur Chancer aideront le jeton à augmenter son prix.

Deuxièmement, les utilisateurs sont récompensés pour la création de marchés sur Chancer. En tant que telle, la plate-forme confère aux investisseurs des avantages pour leur expertise et leurs efforts en matière de tenue de marché.

Troisièmement, les détenteurs de jetons Chancer peuvent jalonner le jeton et générer des rendements. Ils bénéficient également de frais réduits pour la création ou la participation à des jeux P2P. Et lorsqu’ils incitent davantage d’utilisateurs à rejoindre la plate-forme, ils sont récompensés pour leurs efforts.

Enfin, posséder le jeton donne aux investisseurs une chance de devenir membres de la communauté Chancer. Les investisseurs peuvent contribuer, proposer et donner leur avis sur le fonctionnement de la plateforme. L’attribut augmente la confiance et la transparence et fait de Chancer une plate-forme dirigée par les utilisateurs.

Chancer deviendra-t-il haussier en 2023 et dans le futur ?

Chancer a attiré la demande depuis le lancement de la prévente. Cela pourrait indiquer que le jeton est conçu pour une course haussière lorsqu’il sera répertorié au troisième trimestre de 2023. Ainsi, il y a de fortes chances que le jeton augmente en valeur après sa cotation sur les CEX. La première liste sera sur Uniswap.

Néanmoins, des gains Chancer durables pourraient être réalisés en 2024 et au-delà. C’est après le lancement de la plate-forme principale, qui verra plus d’utilisation de la plate-forme.

Avec les attentes des paris P2P, une augmentation d’un facteur 10 de la valeur du jeton Chancer en 2024 est probable. En 2023, les augmentations de valeur pourraient être déterminées par la spéculation. Prudemment, une augmentation de 100 % en 2023 est un objectif réaliste.

Prévente de Chancer

Chancer opte pour 0,011 $ lors de sa deuxième étape de prévente, une augmentation par rapport à 0,01 $ lors de la première étape.

À l’étape suivante, le jeton devrait passer à 0,012 $. Cela signifie que la valeur du jeton $CHANCER est inférieure aux étapes initiales. Le jeton peut être acheté en utilisant ETH, USDT, BNB et BUSD.

