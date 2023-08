Le largage d’AITECH pourrait être une autre arnaque du fondateur de Park First

Le prochain airdrop $ AITECH pourrait être une autre arnaque bien orchestrée qui pourrait coûter des millions de dollars aux investisseurs. Une personne familière avec le problème a écrit à iNvezz avec des détails sur le jeton et son créateur.

Pourquoi $AITECH pourrait être une arnaque

AITECH est un projet de blockchain à venir fondé par Paul Farhi, un acteur bien connu des arnaques à l’investissement au Royaume-Uni. Selon le site Web d’AITECH, Farhi se décrit comme le fondateur et le chef des opérations internationales. Il dit aussi ceci de lui-même :

“Se concentrant initialement sur l’immobilier et les beaux-arts, la trajectoire de Paul a changé lorsqu’il a été initié au Bitcoin en 2015, déclenchant une passion inébranlable en lui. À partir de ce moment-là, il n’a jamais regardé en arrière.

Ce que Paul Farhi omet de mentionner, c’est qu’il a orchestré une escroquerie bien connue au Royaume-Uni connue sous le nom de Park First. Ce programme a encouragé des milliers de personnes à investir dans des unités de stockage et un parking à l’aéroport et à obtenir un rendement de 14 % en deux ans.

Le programme est devenu un succès et a attiré des milliers de clients et 230 millions de dollars de financement. Elle est alors tombée en liquidation et l’entreprise a été contrainte de payer 25 millions de livres par la FCA. La FCA a décrit le stratagème comme un “plan de placement collectif illégal” qui utilisait des déclarations trompeuses.

Notamment, Paul Farhi a été mentionné dans un autre programme connu sous le nom d’Allansons Growth Market, où les clients ont perdu plus de 20 millions de livres.

Qu’est-ce qu’AITECH ?

AITECH, la société créée par Paul Farhi, lève actuellement 8 millions de dollars auprès d’investisseurs avant le parachutage, qui devrait avoir lieu le 24 août. Grâce au marketing en ligne, AITECH est devenu populaire dans les médias sociaux, ce qui lui a permis de gagner plus de 158 000 abonnés sur Twitter. Un coup d’œil à sa page Twitter montre que la société opère désormais à Dubaï, un endroit où les politiques réglementaires sont laxistes.

Selon son livre blanc, Solidus de Paul Farhi a construit un grand centre de données de calcul haute performance (HPC) situé dans l’Union européenne. Il vise à fournir cette infrastructure aux entreprises qui tirent parti de l’intelligence artificielle et d’autres fonctionnalités de cloud computing. Il utilisera le modèle d’intelligence artificielle en tant que service (AIAAS), qui sera alimenté par le jeton AITECH.

Solidus disposera de quatre sources de revenus : AIAAS, Blockchain-as-a-Service, AI marketplace et HPC power. $AITECH est conçu pour autoriser ces services, récompenser les utilisateurs et la gouvernance DAO.

Comme nous l’avons écrit ici, le nombre d’escroqueries cryptographiques a augmenté au cours des dernières années. Cette augmentation a été soutenue par une réglementation laxiste dans le secteur.

