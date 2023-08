USD/CNY : le renmnibi est en danger alors que la PBoC se bat pour sauver la monnaie

La liquidation du renmnibi ne s’atténue pas même si les autorités chinoises ont intensifié les mesures de soutien à la monnaie. Le taux de change USD/CNY a atteint un sommet de 7,31, le plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. Il a bondi de près de 9 % par rapport au sommet de l’année à ce jour.

La Chine fait moins bien que prévu

Plus tôt cette semaine, j’ai écrit que les ventes au détail, la production industrielle et les investissements en actifs fixes de la Chine avaient augmenté à un rythme plus lent que prévu en juillet. Tous ces chiffres ont chuté pendant la majeure partie de cette année.

Des données supplémentaires publiées il y a deux semaines ont révélé que les exportations et les importations de la Chine avaient chuté en juillet. La baisse de ses importations a poussé l’excédent commercial de la Chine à plus de 80 milliards de dollars au cours du mois.

Les analystes estiment que l’économie chinoise se porte moins bien que ce que prévoient les chiffres officiels. D’une part, la plupart des sociétés immobilières publiques ont averti que leurs bénéfices chuteraient cette année.

Ces entreprises rejoignent des entreprises privées, qui sont sur le point de s’effondrer. Evergrande a déposé une demande de protection contre la faillite à New York et Country Garden est sur le point de se restructurer. D’autres petites sociétés immobilières font pire.

L’effondrement du secteur immobilier chinois est important car il représente plus d’un quart de l’économie. Dans le même temps, les données publiées par S&P et Caixin ont montré que le PMI manufacturier s’est contracté au cours des derniers mois. De plus, le prix pour expédier des conteneurs depuis la Chine est en baisse, comme en témoignent les faibles bénéfices de ZIM Integrated.

Pendant ce temps, les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine ont un impact sur les investissements dans le pays. En conséquence, les investissements directs étrangers (IDE) dans les entreprises chinoises se sont effondrés.

C’est dans ce contexte que la PBOC a multiplié les mesures de soutien à l’économie, quelques jours après avoir baissé les taux. La banque a fixé le point médian quotidien du renminbi à 7,200, inférieur à l’estimation de 7,3047. Dans une note, un analyste de Goldman Sachs a déclaré :

“Idéalement, ils voudraient réduire les taux sans dépréciation du renminbi, mais étant donné la force du dollar et le niveau élevé des taux d’intérêt américains, vous ne pouvez pas faire cela.”

Analyse technique USD/CNY

Le taux de change USD/CNY a connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois. Il est resté au-dessus des moyennes mobiles de 25 et 50 jours et de l’important niveau de support à 7,1178, le niveau le plus bas du 17 juillet. La paire a retesté le support à 7,2662 (plus haut du 30 juin).

Par conséquent, les fondamentaux suggèrent que la paire USD/CNY continuera d’augmenter alors que les perspectives pour la Chine s’assombrissent. Cela correspond à mes prévisions précédentes en yuans.

